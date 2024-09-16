"كان مُزحة".. إيلون ماسك يحذف منشورًا مثيرًا بشأن محاولة اغتيال ترامب

(CNN)-- حذف إيلون ماسك منشورًا صباح الاثنين، تساءل فيه عن سبب حدوث محاولتي اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة، بينما لم يتعرض الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس لذلك. وادعى ماسك لاحقًا أن المنشور كان مزحة.

كتب ماسك في منشوره المحذوف من حسابه عبر شبكته الاجتماعية (إكس): "ولا أحد يحاول حتى اغتيال بايدن/ كامالا 🤔".

في البداية، قاوم ماسك العديد من الدعوات طوال ليلة الأحد لحذف المنشور. ورد على طلب حذف تدوينته، قائلا: "لم يحاول أحد حتى القيام بذلك، هذه هي النقطة التي أطرحها ولن يفعل أحد".

لكن ماسك اقتنع في النهاية بمنشور على منصة إكس يقول إن "نية ماسك الواضحة" قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ.

"هذا عادل بما فيه الكفاية. لا أريد أن أفعل ما فعلوه، حتى على سبيل المزاح"، رد ماسك. ونشر لاحقًا عدة مرات أن المنشور المحذوف كان مزحة.

ومع ذلك، رد ماسك لاحقًا على منشور مماثل، حيث رد برمز تعبيري لـ"وجه مفكر"، على صورة أشارت إلى أن الرؤساء الأربعة الذين سبقوا ترامب لم يواجهوا أي محاولات اغتيال بينما واجه ترامب على ما يبدو اثنتين. لم تستجب منصة إكس لطلب التعليق.

طلبت شبكة CNN التعليق من جهاز الخدمة السرية، المكلف بالتحقيق في التهديدات المحتملة ضد الرئيس ونائب الرئيس - حتى لو كانت مازحة في بعض الأحيان.

وحققت الخدمة السرية في عام 2021 في نكتة أطلقها الممثل الكوميدي جون مولاني في برنامج "ساترداي نايت لايف" قارن فيها ترامب بيوليوس قيصر، الذي اُغتيل.

من غير الواضح ما إذا كان ماسك، الذي يمتلك منصة إكس، قد انتهك شروط خدمة المنصة بهذه المنشورات. واعتاد ماسك التفاخر بقواعد منصته. وتقول المنصة إنها تقيد "الانخراط في أعمال عنف أو الترويج لها"، على الرغم من أن ماسك نفى أنه كان يدعو إلى العنف.

وأيد ماسك ترشح ترامب للرئاسة بعد محاولة اغتيال في يوليو/تموز، واستضاف ترامب الشهر الماضي في مقابلة على إكس.

ويأتي التأييد كجزء من التحول نحو اليمين لماسك الذي اكتسب زخمًا في السنوات الأخيرة. ويندد ماسك، أغنى شخص في العالم، بما يسميه "فيروس العقل المستيقظ" لدى التقدميين. وسبق أن حذر من "هلاك" أمريكا الوشيك إذا احتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على البيت الأبيض.

لكن منشورات ماسك ليست مجرد ثرثرة سياسية عادية. لقد انخرط بشكل متزايد في الترويج لنظريات المؤامرة، بما في ذلك الادعاء الكاذب بأن إدارة بايدن تسمح للمهاجرين غير المسجلين بالتصويت في الانتخابات الأمريكية. ونشر صورًا زائفة واستخدم لغة متعصبة لدعم مزاعمه.

على سبيل المثال، نشر ماسك العديد من الصور المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لهاريس، بما في ذلك تصويرها وهي تتحدث أمام حشد مليء بالصور والرموز الشيوعية. وبعد أن أيدت تايلور سويفت هاريس للرئاسة، رد ماسك بمنشور انتقد على نطاق واسع: "حسنًا تايلور... لقد فزت... سأمنحك طفلًا وأحرس قططك بحياتي".