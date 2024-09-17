ماذا قالت هيلاري كلينتون عن تعرض ترامب لمحاولة اغتيال ثانية؟

مسلح ببندقية كلاشنكوف.. إليكم ما نعلمه عن المشتبه به بمحاولة اغتيال ترامب

بعد محاولة اغتياله.. إطلاق نار جديد بالقرب من مكان دونالد ترامب

(CNN)-- قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، الاثنين، إنها شعرت بـ"الرعب"عندما سمعت عن تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولة اغتيال ثانية.

وأضافت كلينتون عندما سُئلت عن رد فعلها، في حدث أقيم في واشنطن، للترويج لكتابها الجديد: "كان الأمر مرعبا أعني، هذا أمر فظيع أن يحدث مرتين في بلدنا في فترة زمنية قصيرة نسبيًا، ومن المخيف أن نرى العنف يُهدد ويُستخدم في حملة سياسية".

وكان ترامب تعرض، الأحد، لمحاولة اغتيال، بينما كان يلعب الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، واعتقلت الشرطة رجلا يدعى ريان ويسلي روث.

وفي يوليو/ تموز، تعرض ترامب لخادث إطلاق نار، خلال ودوده في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا،

يذكر أن ترامب فاز على كلينتون في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.