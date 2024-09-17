ترامب يكشف عن ما سيفعله مع روسيا والصين إذا فاز في الانتخابات

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، عن روسيا والصين إنه "لا يعرف أنهما من الأعداء" لبلاده، وذكر أنه إذا أعيد انتخابه في الانتخابات الرائسية المقبلة "سيكون على وفاق عظيم" مع البلدين.

وأضاف ترامب، خلال فعالية عن العملات المشفرة عن محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها، الأحد: "لدينا الكثير من الشر في العالم العالم مكان سيء، ولدينا قوة يسارية متشددة، ويمكنكم أن تروا أننا عوملنا بشكل غير عادل للغاية، لكنني قمت بعمل جيد للغاية، إنها دولة مذهلة في بعض النواحي ولكن لدينا قوى شريرة".

وتابع: " لديكم قوى خارجية مع الأعداء، تسمونهم روسيا والصين ودول مختلفة، ولا أعرف أنهما أعداء، أعتقد أننا سنتفق بشكل رائع مع الصين، وأعتقد أننا سنتفق بشكل رائع مع روسيا، أريد أن أجعل روسيا تتوصل إلى تسوية مع أوكرانيا وتوقف الحرب".