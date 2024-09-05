بوتين يكشف من تدعم روسيا بين ترامب وهاريس مؤكدا: بايدن كان المفضل لنا

بوتين يعزز علاقاته مع آسيا.. تعرف على الأماكن التي زارها والأسباب التي دفعته إلى ذلك

(CNN)-- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده "تدعم" نائب الرئيس، كامالا هاريس، لتصبح الرئيس المقبل للولايات المتحدة بعد "إقصاء" جو بايدن من السباق.

وقال بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، الخميس: "المفضل لدينا، إذا كنت تستطيع أن تسميه كذلك، كان الرئيس الحالي، السيد بايدن، لكنه أُخرج من السباق وأوصى جميع أنصاره بدعم السيدة هاريس، حسنًا، سنفعل ذلك – سندعمها".

كما انتقد بوتين، الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لوضعه "الكثير من القيود والعقوبات ضد روسيا بشكل لم يسبقه أي رئيس آخر من قبله".

وتأتي تعليقات بوتين بعد أن أعلنت إدارة بايدن، الخميس، عن مجموعة شاملة من الإجراءات للتعامل مع الجهود الكبيرة التي تدعمها الحكومة الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

ورغم تعليقات بوتين الداعمة ظاهريًا للديمقراطيين، قالت نائب المدعي العام الأمريكي، ليزا موناكو، الأربعاء، إن ثلاث شركات روسية - بناءً على توجيهات بوتين - استخدمت ملفات تعريف مزيفة للترويج لروايات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي. تظهر الوثائق الداخلية التي أنتجتها إحدى تلك الشركات الروسية أن أحد أهداف الجهود الدعائية كان تعزيز ترشيح دونالد ترامب أو أي شخص ظهر كمرشح جمهوري لمنصب الرئيس، وفقًا لإفادة خطية من مكتب التحقيقات الفيدرالي.