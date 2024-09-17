البيت الأبيض يعلق على منشور إيلون ماسك المحذوف عن بايدن وهاريس

(CNN)-- وصف البيت الأبيض منشور حذفه الملياردير إيلون ماسك تساءل فيه عن سبب حدوث محاولتي اغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الأشهر الأخيرة، بينما لم يتعرض الرئيس جو بايدن ونائب الرئيس كامالا هاريس لذلك، بأنه خطاب "غير مسؤول، ولا ينبغي تشجيع العنف أو المزاح عنه أبدا".

وكان ترامب تعرض، الأحد، لمحاولة اغتيال، بينما كان يلعب الغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، واعتقلت الشرطة رجلا يدعى ريان ويسلي روث.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، في بيان، الاثنين: "كما قال الرئيس بايدن ونائب الرئيس هاريس بعد الأخبار المزعجة بالأمس، لا يوجد مكان للعنف السياسي أو أي عنف على الإطلاق في بلدنا، ويتعين علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا لضمان ألا يؤدي هذا الحادث إلى المزيد من العنف"، وأضاف: "يجب إدانة العنف فقط، وعدم تشجيعه أو المزاح عنه، هذا الخطاب غير مسؤول ".

وفي البداية، قاوم ماسك العديد من الدعوات لحذف المنشور، ورد على طلب، قائلا: "لم يحاول أحد حتى القيام بذلك، هذه هي النقطة التي أطرحها ولن يفعل أحد"، لكنه اقتنع في النهاية بمنشور على منصة إكس يقول إن "نية ماسك الواضحة" قد يتم تفسيرها بشكل خاطئ، ونشر لاحقًا عدة مرات أن المنشور المحذوف كان "مزحة".

ومع ذلك، رد ماسك لاحقًا على منشور مماثل، حيث رد برمز تعبيري لـ"وجه مفكر"، على صورة أشارت إلى أن الرؤساء الأربعة الذين سبقوا ترامب لم يواجهوا أي محاولات اغتيال بينما واجه ترامب على ما يبدو اثنتين.

وطلبت شبكة CNN التعليق من جهاز الخدمة السرية، المكلف بالتحقيق في التهديدات المحتملة ضد الرئيس ونائب الرئيس، حتى لو كانت مازحة في بعض الأحيان.

وحقق الجهاز خلال 2021 في نكتة أطلقها الممثل الكوميدي جون مولاني في برنامج "ساترداي نايت لايف" قارن فيها ترامب بحاكم روما القديمة يوليوس قيصر، الذي اُغتيل.