هونغ كونغ (CNN)-- في الأسبوع الماضي، أطلق الجيش الروسي مناورات عالمية ينظر إليها على نطاق واسع على أنها استعراض للقوة موجه إلى الولايات المتحدة، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أي دولة يراها تقف إلى جانب موسكو.

في خطاب افتتاحي بالفيديو، قال بوتن إن 15 دولة "صديقة" ستراقب ما زعمت موسكو أنه حوالي 90 ألف جندي وأكثر من 500 سفينة وطائرة تم حشدها لأكبر مناورات من هذا القبيل منذ 30 عامًا.

لكن الصين فقط هي التي ستشارك إلى جانب روسيا، وفقًا لبوتن.

وقال الزعيم الروسي: "نحن نولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون مع دولنا الصديقة، وهذا مهم بشكل خاص اليوم وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة في جميع أنحاء العالم".

وتعد الأيام السبعة من التدريبات، التي أطلق عليها "المحيط 2024"، والتي انتهت، الاثنين، هي الأحدث في سلسلة من التدريبات العسكرية والدوريات المشتركة بين روسيا والصين والتي تأتي في أعقاب تعهدات من بوتن والزعيم الصيني شي جين بينج بتعزيز التعاون العسكري، حتى مع شن الكرملين حربه ضد أوكرانيا.

وبحسب الجيش الروسي، أرسلت الصين عدة سفن حربية و15 طائرة إلى المياه قبالة ساحل أقصى شرق روسيا للمشاركة في مناورات "أوشن 2024". بالإضافة إلى ذلك، أعلنت القوات الصينية والروسية هذا الشهر عن تعميق التنسيق الاستراتيجي خلال التدريبات البحرية المشتركة في المياه القريبة من اليابان وعقدت دوريتها البحرية المشتركة الخامسة في شمال المحيط الهادئ.

كانت موسكو وبكين ذات يوم أعداء خاضوا صراعًا حدوديًا عام 1969 بين الاتحاد السوفييتي والصين الشيوعية الشابة. لكن العقود الأخيرة شهدت تجارة أسلحة قوية بين البلدين، وخاصة مع تشديد شي وبوتن للعلاقات على نطاق أوسع، وتصعيد التنسيق العسكري.

بين عامي 2014 و2023، أجرت الجيوش من البلدين ما لا يقل عن أربعة وما يصل إلى 10 مناورات عسكرية مشتركة أو ألعاب حربية أو دوريات كل عام، بما في ذلك التدريبات المتعددة الأطراف مع دول أخرى، وفقًا لبيانات من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

وبحلول شهر يوليو، كان هناك بالفعل سبعة أنشطة من هذا القبيل هذا العام، وفقًا لبيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية حتى ذلك الشهر، مع زيادة إجمالي التدريبات في أغسطس وسبتمبر إلى 11، وفقًا لإحصاء إضافي لشبكة CNN.

كما بدت هذه التدريبات والدوريات للمراقبين معقدة بشكل متزايد - على سبيل المثال تشمل كل من القوات البحرية والجوية أو المعدات الأكثر تقدمًا، كما تجري في أجزاء أبعد من العالم.

وفي أول يوليو/ تموز من هذا العام، أقلعت الطائرتان الصينية والروسية اللتان تم اعتراضهما بالقرب من ألاسكا من نفس القاعدة الجوية الروسية، وفقًا لباحثي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الذين أشاروا أيضًا إلى أن هذه كانت أول دورية جوية مشتركة للشريكين في شمال المحيط الهادئ.

وقال المحاضر الأول في السياسة والعلاقات الدولية في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، ألكسندر كوروليف: "إنهما ليستا متوافقين مع بعضهما البعض مثل حلفاء الناتو، لكنهما تعملان على تحسين وتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية أو التحالف".

إن القدرة على العمل معًا ككيان واحد هي من المبادئ الأساسية لحلف شمال الأطلسي، وهو التحالف الذي يمتد لعقود من الزمن ويضم 32 دولة عضوًا ويرتبط ببعضه البعض بموجب ميثاق دفاع مشترك، وتعتبره كل من الصين وروسيا منافسًا عسكريًا رئيسيًا.



