(CNN)-- ألقي القبض على فلاديسلاف باكالتشوك، الزوج المنفصل عن أغنى امرأة في روسيا، تاتيانا باكالتشوك، ووجهت إليه تهمة القتل، الخميس، حسبما قال محاموه، بعد إطلاق نار مميت وقع في مكتب أكبر متاجر التجزئة عبر الإنترنت في روسيا.

وقُتل شخصان في إطلاق نار، الأربعاء، على بعد بضعة مبانٍ فقط من الكرملين في مكتب شركة "وايلدبيري"، حيث اتخذ الخلاف حول مستقبل الشركة منعطفًا عنيفًا. وأصيب سبعة آخرون، بينهم ضباط شرطة.

وأسست تاتيانا شركة وايلدبيري، وهي النسخة الروسية من شركة "أمازون" الأمريكية، في عام 2004، وتطورت من شركة بيع ملابس عبر الإنترنت إلى سوق رئيسية لجميع أنواع السلع.

وألقى الطرفان باللوم على بعضهما البعض في إطلاق النار، الأربعاء، إذ قال فلاديسلاف إنه وصل لحضور اجتماع تم الترتيب له مسبقًا، وأن العاملين في المكتب هم من أطلقوا الطلقات الأولى. وقالت تاتيانا إن فلاديسلاف وزملائه حاولوا الاستيلاء على المكتب ولم يكن هناك اجتماع مقرر.

وقال محامو فلاديسلاف إنه تم القبض عليه ووجهت إليه تهم القتل ومحاولة قتل ضابط إنفاذ القانون، وهو ما قالوا إنه "انتهاك صارخ وغير مسبوق" لحقوق موكلهم.

وقال فلاديسلاف في ذلك الوقت إن زوجته "يتم التلاعب بها". ووصف الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الذي تدخل لدعم فلاديسلاف، عملية الاندماج بأنها "الاستيلاء على الأصول"، وقد رفضت تاتيانا هذين الادعاءين، في حين قال الكرملين إن الاندماج حظي بدعم الرئيس، فلاديمير بوتين، لكنه لن يتدخل في تقدمه.

وفي رسالة فيديو دامعة نُشرت على تطبيق تيليغرام في وقت مبكر الخميس، قالت تاتيانا: "فلاديسلاف، ماذا تفعل؟ كيف ستنظر في عيون والديك وأطفالنا؟ كيف يمكن أن تصل بالوضع إلى هذا الحد من العبثية؟".

وكان فلاديسلاف وزوجته تاتيانا باكالتشوك، قد تقدما بطلب الطلاق في يوليو/ تموز، في صراع عام مرير منذ أن أعلنت شركة Wildberry عن خطط للاندماج مع شركة الإعلانات الخارجية Russ Group في يونيو/ حزيران.