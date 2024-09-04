بوتين يعزز علاقاته مع آسيا.. تعرف على الأماكن التي زارها والأسباب التي دفعته إلى ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقاطع فيديو لحفاوة استقباله في منغوليا بعد مطالبات باعتقاله استنادا على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.

وسخر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميفيديف، من المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، خلال زيارة بوتين إلى منغوليا، وهي أول محطة له في دولة عضو بالمحكمة،

وقال مدفيدف في بيان على منصة تيليغرام: "إذا كنت مكان القضاة والمدعين العامين في هذه (المحكمة) غير المكتملة، كنت سأخشى بشدة من أن يحاول بعض المجانين تنفيذ أمرهم غير القانوني. في هذه الحالة، لن تساوي حياتهم أكثر من هذه القطعة (القذرة) من الورق"، حسب وصفه.

وكانت أوكرانيا قد حثّت منغوليا على اعتقال الرئيس الروسي، الذي يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. في حين أشار الكرملين قبل سفر بوتين إلى أنه غير قلق بشأن خطر اعتقاله.