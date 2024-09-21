(CNN)-- قالت الشرطة الإندونيسية، في بيان، السبت، إنه تم إطلاق سراح الطيار النيوزيلندي فيليب ميرتنز بعد أكثر من 18 شهرًا من الأسر في بابوا الإندونيسية.

الطيار اختطفه فصيل مسلح من جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية، بقيادة إيغيانوس كوجويا، مهرتنس في 7 فبراير/ شباط 2023، فور هبوطه بطائرة تجارية صغيرة في منطقة ندوجا الجبلية النائية.

وقال رئيس عمليات كارتنز 2024 للسلام، العميد فيصل رمضاني: "إننا نعطي أولوية الوصول للطيار لكل من الزعماء الدينيين وزعماء الكنيسة والزعماء التقليديين وعائلة إيغيانوس كوجويا المقربة للحفاظ على سلامة الطيار".

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق سراح ميرتنز واقتياده من قبل فريق مشترك في منطقة ندوجا وهو يخضع لفحوصات صحية وفحص سيكولوجي في منطقة تيميكا.

وقالت الشرطة إنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق.