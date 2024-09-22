الميكروفون مفتوح.. بايدن يدلي بتعليقات مثيرة عن الرئيس الصيني

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ يتطلع إلى "شراء بعض المساحة الدبلوماسية" في لحظة لم يكن يعلم أن الميكروفون مفتوح، على هامش قمة الرباعية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

يمكن سماع بايدن وهو يقول: "نعتقد أن شي جين بينغ يتطلع إلى التركيز على التحديات الاقتصادية المحلية والحد من الاضطرابات في العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وهو يتطلع أيضًا إلى شراء بعض المساحة الدبلوماسية، في رأيي، لملاحقة مصالح الصين بقوة".

واصل الرئيس: "تستمر الصين في التصرف بعدوانية، واختبار هذا في جميع أنحاء المنطقة، وهذا صحيح في بحر الصين الجنوبي، وبحر الصين الشرقي، وجنوب الصين، وجنوب آسيا ومضيق تايوان".

تواصلت شبكة CNN مع مجلس الأمن القومي، الذي قال إنه لا يعلق على ما قاله الرئيس دون قصد عندما كان الميكروفون مفتوحًا.

في حين أصر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في وقت سابق السبت خلال إفادة مع الصحفيين على أن "الصين ليست محور الرباعية" - فمن الواضح من قراءات البيت الأبيض لاجتماعات الرئيس مع زعماء العالم الآخرين أن تكتيكات الصين العدوانية بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي ستلعب دورًا بارزًا في قمة نهاية الأسبوع.

دعا بايدن زعماء أستراليا والهند واليابان لحضور قمة رباعية في مسقط رأسه ويلمنغتون بولاية ديلاوير هذا الأسبوع.

على سبيل المثال، في قراءة البيت الأبيض للاجتماع الشخصي لبايدن مع رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميو في منزل الرئيس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير - تنص القراءة على أن "القادة ناقشا دبلوماسيتهما الخاصة مع جمهورية الصين الشعبية ومخاوفهما المشتركة بشأن أنشطة جمهورية الصين الشعبية القسرية والمزعزعة للاستقرار، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي".

تظهر نفس الجملة حرفيًا في القراءة التي قدمها البيت الأبيض بعد اجتماع الرئيس بايدن مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز.

وقال البيت الأبيض في بيان صدر عن ذلك الاجتماع مساء الجمعة: "ناقش القادة دبلوماسيتهم الخاصة مع جمهورية الصين الشعبية ومخاوفهم المشتركة بشأن أنشطة جمهورية الصين الشعبية القسرية والمزعزعة للاستقرار، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي".

وقال مستشار الأمن القومي جون كيربي، الأربعاء، إنه يتوقع أن يناقش القادة "التحديات التي لا تزال قائمة في المنطقة بسبب العمل العسكري العدواني لجمهورية الصين الشعبية، على سبيل المثال؛ ممارسات التجارة غير العادلة؛ التوترات بشأن مضيق تايوان".

رفع الرئيس بايدن الرباعية إلى مستوى القادة في بداية ولايته، وكانت ركيزة أساسية لاستراتيجيته في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

على الرغم من أن السؤال حول ما إذا كانت نائب الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب سيقود الإدارة المقبلة، وما هو النهج الذي سيتبعونه تجاه التحالفات والصين، قد يلوح في الأفق خلال اجتماع نهاية الأسبوع حيث يخطط الزعماء الأربعة للخطوات التالية في أجندتهم.