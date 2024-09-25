"محاط برجال وأسلحة أكثر من أي وقت".. ترامب: إيران تشكل خطرًا على حياتي

(CNN) – ذكر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن هناك "مخاطر كبرى" على حياته من جانب إيران، مؤكدا أنه محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر من أي وقت مضى.

وكتب ترامب عبر صفحته الرسمية على "إكس"، تويتر سابقا: "هناك مخاطر كبرى على حياتي من جانب إيران. كل الجيش الأمريكي يشاهد وينتظر".

وتابع الرئيس الأمريكي السابق: "لقد قامت إيران ببعض التحركات بالفعل ولم تنجح، لكنهم سيحاولون مجددا. هذا ليس وضعا جيدا لأي طرف، فأنا محاط برجال وبنادق وأسلحة أكثر من أي وقت مضى".

وأردف ترامب: "شكرا للكونغرس للمصادقة بالأغلبية على مزيد من الأموال للخدمة السرية إذ لم يكن هناك أي صوت معارض من الحزبين".

وختم الرئيس السابق بالقول: "من الجميل أن نرى الجمهوريين والديمقراطيين يجتمعون على شيء ما. الهجوم على رئيس سابق هو بمثابة أمنية الموت لنا من جانب المهاجم".

يوم الثلاثاء، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يضمن حصول ترامب ونائب الرئيس كامالا هاريس على نفس مستوى حماية الخدمة السرية التي يتمتع بها الرئيس الحالي.

ويوجه مشروع القانون مدير الخدمة السرية إلى تطبيق معايير موحدة لحماية الرؤساء ونواب الرؤساء والمرشحين الرئيسيين للرئاسة ونائب الرئيس.