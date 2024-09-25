حملة ترامب تكشف عن "تهديدات من إيران بالاغتيال"

السلطات الأمريكية: قراصنة إيرانيون حاولوا مشاركة معلومات مسروقة عن ترامب قبل الانتخابات

كاميرا ترصد لحظة القبض على المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب الأخيرة

(CNN)-- كشفت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، أن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية أطلعه على "تهديدات حقيقية من إيران باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

وقال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونغ، في بيان: "خلص مسؤولو الاستخبارات أن هذه الهجمات المستمرة والمنسقة تصاعدت في الأشهر القليلة الماضية، ويعمل مسؤولو إنفاذ القانون في جميع الوكالات على ضمان حماية الرئيس ترامب وخلو الانتخابات من التدخل".

وتابع تشيونغ: "نظام الإرهاب في إيران يحب ضعف كامالا هاريس، ويخشى قوة وعزيمة الرئيس ترامب، ولن يسمح لأي شيء بإيقافه أو الوقوف في طريقه للقتال من أجل الشعب الأمريكي وجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وتواصلت شبكة CNN مع مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز للتعليق.

يذكر أن السلطات الأمريكية كانت خلصت في وقت سابق إلى أن الحكومة الإيرانية تقف وراء عملية اختراق وتسريب تستهدف حملة ترامب وحاولت أيضا استهداف حملة بايدن - هاريس.

وكذلك أطلع مسؤولون استخباراتيون حملة دونالد ترامب مؤخرا على مؤشرات جديدة على أن إيران تخطط لتصعيد الهجمات على الرئيس السابق ومن حوله، وفقا لما كشفته مصادر لـCNN، في وقت سابق.