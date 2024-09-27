ترامب يطرح ساعات تحمل اسمه: يبلغ ثمن إحداها 100 ألف دولار

(CNN) -- طرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخميس، ساعات تحمل اسمه، وتتراوح أسعار ها بين 499 دولارا و100 ألف دولار.

وقال ترامب، عبر منصته تروث سوشيال: "هذه الساعات مميزة حقا وستحبها"، وذكر أنها ستكون هدية عيد ميلاد "رائعة".

ووجه متابعيه إلى موقع إلكتروني لإجراء عملية شراء، وقال: "احصل على ساعة ترامب الخاصة بك الآن".

وكان من بين الساعات المتاحة "ساعة ترامب فيكتوري توربيون"، وهي ساعة ذهبية مرصعة بالجواهر، وهي الأغلى ثمنا، حيث بلغ سعرها 100ألف دولار، والساعة مطروحة بـ3 ألوان مختلفة ويقتصر عددها على 147 ساعة.

كما يوضح موقع الساعات أن المنتجات "ليست سياسية ولا علاقة لها بأي حملة سياسية"، وأنها "لم يتم تصميمها أو تصنيعها أو توزيعها أو بيعها بواسطة دونالد ترامب أو منظمة ترامب أو أي من الشركات التابعة لها أو المديرين التنفيذيين لها".

وتعد الساعات أحدث مثال على أن الرئيس الأمريكي السابق يستغل اسمه بشكل لم يسبق لأي مرشح رئاسي أن فعل.

وجاء الإعلان عن الساعات قبل 40 يوما من الانتخابات وفي يوم لم يظهر فيه خلال فعالية انتخابية.

ومنذ دخوله السباق قبل عامين تقريبا، حقق ترامب ملايين الدولارات من بيع منتجات تحمل اسمه مثل أحذية رياضية ذهبية وعملات فضية تحمل وجهه وتوقيعه، بالإضافة إلى كتابين، وكذلك كشف مؤخرا عن مشروع لعملة مشفرة جديدة.