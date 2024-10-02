"زلة لسان" لترامب: زعيم كوريا الشمالية "يحاول قتلي"

(CNN) -- خلط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، بين زعيمي كوريا الشمالية وإيران، حيث قال إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "يحاول قتلي".

وقال ترامب، أثناء حديثه إلى الصحفيين في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن: "كنا نخطط لتجمع في الهواء الطلق، وكان ليكون أمرا مذهلا، ولن تستوعبنا واشنطن، ولكنهم (الجهات الأمنية) قالوا إن علينا حراسة الأمم المتحدة، وهو ما يعني رئيس كوريا الشمالية، الذي يحاول قتلي في الأساس، لذا فهم يريدون حراسته، لكنهم لا يريدون حراستي".

وكان ترامب قد أبدى أسفه لأن جهاز الخدمة السرية مكلف بحماية جميع رؤساء الدول الأجنبية أثناء وجودهم على الأراضي الأمريكية، بمن في ذلك الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عندما جاء إلى نيويورك لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب إنه اضطر إلى تغيير موقعه في ويسكونسن، السبت، بسبب نقص موارد جهاز الخدمة السرية.

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن ذكر الأسبوع الماضي أن الإدارة الأمريكية "تتابع عن كثب" التهديد المستمر من قبل إيران ضد المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين.

وذكرت شبكة CNN أن مسؤولي إنفاذ القانون كانوا قلقين بشأن التهديد المستمر المتمثل في محاولة إيران المحتملة لاغتيال المسؤولين السابقين لترامب والرئيس السابق نفسه.

من ناحية أخرى، فإن زعيم كوريا الشمالية هو شخص أشار إليه ترامب أثناء حملته الانتخابية باعتباره زعيما كان على وفاق معه أثناء توليه منصبه.