ترامب يكشف موقفه من إجراء مناظرة دعت لها CNN مع كامالا هاريس

(CNN) -- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الثلاثاء إنه “لا يتطلع” للمشاركة في مناظرة أخرى بعد أن كررت حملة هاريس تحديها لترامب للانضمام إلى نائب الرئيس كامالا هاريس في قبول دعوة من شبكة CNN للمناظرة في 23 أكتوبر/تشرين الأول.

وكتب ترامب عبر منصته "Truth Social": "الكاذبة كامالا طلبت مناظرة أخرى لأنهم خسروا بشكل سيء الليلة - مرة أخرى، إنها مثل المقاتل الذي خسر ثم وقف وقال: "أريد مباراة إعادة". لقد هزمتُ بايدن ثم هزمتُها، ولن أُحاول فعل ذلك مُجدداً بعد فترة طويلة. لقد تم الإدلاء بالأصوات بالفعل - وأنا أتقدم في استطلاعات الرأي. سأجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، إنها غير قادرة على ذلك!".

وقالت جين أومالي ديلون، رئيسة حملة هاريس، في بيان: “نائب الرئيس هاريس تعتقد أن الشعب الأمريكي يستحق رؤيتها وترامب على منصة المناظرة مرة أخرى. ستكون في أتلانتا في 23 أكتوبر/تشرين الأول، ويجب على دونالد ترامب أن يتقدم ويواجه الناخبين".

وكان ترامب قد قال في وقت سابق إنه لن يشارك في مناظرة أخرى مع هاريس لأنه يقول إن الوقت قد فات لإجراء مناظرة أخرى لأن الناس بدأوا التصويت بالفعل.