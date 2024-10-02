بث مباشر.. مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي أولًا بأول

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- التقى تيم والز مرشح الديمقراطيين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، ومنافسه الجمهوري جيمس ديفيد (جيه دي) فانس، في أول مناظرة انتخابية بينهما، فيما يراقب مرشحا الرئاسة كامالا هاريس ودونالد ترامب، المناظرة عن كثب.

وفيما يلي أبرز تصريحات المرشحين لمنصب نائب الرئيس أولًا بأول:

قال والز إن أمريكا بحاجة إلى التواجد في الشرق الأوسط، وأضاف أنه يدعم الاستمرار في الوقوف إلى جانب إسرائيل ضد الوكلاء المدعومين من إيران، ولم يجب بشكل مباشر عندما سُئل عما إذا كان الصوت الأخير في غرفة العمليات، فهل يدعم ضربة استباقية من قبل إسرائيل على إيران.

فانس: "إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فسوف يصبح الحلم الأمريكي قابلاً للتحقيق مرة أخرى"