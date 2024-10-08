(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، إن المهاجرين غير الشرعيين الذين يرتكبون جرائم قتل لديهم "جينات سيئة"، وذلك في أحدث مثال على استخدامه خطاب مهين في محاولته إثارة المخاوف بشأن المهاجرين المتواجدين بشكل غير قانوني في أمريكا.

وشوه ترامب مجددا، في مقابلة إذاعية ببرنامج "هيو هيويت شو"، إحصائيات الهجرة والجريمة لمهاجمة نائب الرئيس كامالا هاريس حيث زعم زورا أنها "تسمح للناس بالمرور عبر حدود مفتوحة، 13 ألف منهم قتلة".

وقال: "كما تعلمون، الآن، القاتل، أعتقد هذا، إنه في جيناتهم، ولدينا جينات سيئة، الكثير من الجينات السيئة في بلدنا الآن".

وتواصلت شبكة CNN مع حملة ترامب للتعليق.

وفي المقابل، أدان البيت الأبيض بشدة تصريحات ترامب في، ووصفها بأنها "بغيضة ومقززة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين: "هذه اللغة بغيضة ومقززة وغير مناسبة وليس لها مكان في بلدنا".

يذكر أن ترامب استهدف في تصريحات سابقة المهاجرين غير الشرعيين وتعهد بالترحيل الجماعي لهم إذا أعيد انتخابه، وجعل من الحد من الهجرة غير الشرعية جزءا أساسيا من أهداف حملته لعام 2024 ويستخدم بانتظام لغة مهينة عند وصف المهاجرين غير الشرعيين، ونشر شائعات كاذبة حول أكل المهاجرين الهايتيين للحيوانات الأليفة في سبرينغفيلد بولاية أوهايو.

وفي الخريف الماضي، قال ترامب في مقابلة إن المهاجرين غير الشرعيين "يسممون دماء بلدنا"، مستخدما لغة يستخدمها غالبًا العنصريون والقوميون، وأثار التصريح توبيخا من منظمات الحقوق المدنية.