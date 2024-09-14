بايدن يعلق على تصريح ترامب عن "أكل المهاجرين للقطط والكلاب"

CNN تزور بلدة ادعى ترامب زوراً أن المهاجرين يأكلون الحيوانات الأليفة فيها.. إليكم ما وجدناه

"لم يُجيبا على القضايا الكبرى".. شاهد كيف علق مذيع CNN على المناظرة بين ترامب وهاريس

(CNN)-- أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بمساهمات الأمريكيين السود، وانتقد استخفاف الرئيس السابق دونالد ترامب بالمهاجرين الهايتيين.

وأدان بايدن في تصريحات بالبيت الأبيض الادعاء الكاذب الذي روج له ترامب في المناظرة الرئاسية هذا الأسبوع بأن المهاجرين الهايتيين يسرقون ويأكلون القطط والكلاب، وروج جمهوريون آخرون، بما في ذلك المرشح لمنصب نائب الرئيس السناتور جيه دي فانس، لهذه الكذبة.

وقال بايدن: "أريد أن أغتنم هذه اللحظة لأقول شيئًا، مثل العديد من الأمريكيين مثل (المتحدثة باسم البيت الأبيض) كارين (جان بيير)، كما أشرت، وهي أمريكية هايتية فخورة، هناك مجتمع يتعرض للهجوم في بلدنا الآن، وهذا خطأ ببساطة، ولا يوجد له مكان في أمريكا، يجب أن يتوقف هذا ما يفعله ترامب يجب أن يتوقف".

وأشاد بايدن بجهوده لوضع المساواة العرقية "في قلب كل ما نقوم به"، وألقى نكتة حول الوظائف للسود، في سخرية من ترامب.

وقال وسط ضحكات: "لقد خلقنا أكثر من مليوني وظيفة جديدة للأمريكيين السود"، مضيفا: "بالمناسبة، الوظيفة التالية التي سيتم شغلها هي رئيس الولايات المتحدة".

ولم تكن نائب الرئيس كامالا هاريس، التي كان من المقرر في الأصل أن تحضر الغداء، حاضرة، حيث أشار مكتبها إلى "تضارب في الجدول الزمني"، وقال بايدن إنها "أرادت أن تكون هنا".

وقال بايدن أمام البيت الأبيض، وهو مبنى بناه العبيد: "هذه الأمة لن تكون موجودة حرفيا بدون الدم والعرق والدموع، وبدون تصميمات وأحلام ومساهمات الأمريكيين السود".