(CNN)-- قال مسؤولون إن رجلاً قُتل وأصيب تسعة آخرون في إطلاق نار، السبت، بالقرب من جامعة ولاية تينيسي بينما كانت مدرسة ناشفيل تجري احتفالا، ويعتقد المحققون أن واحدًا على الأقل من المصابين شارك في إطلاق النار.

ووقع إطلاق النار حوالي الساعة الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي) على طول الشارع الذي أقيم فيه موكب احتفالات مدرسة ناشفيل، حسبما قالت شرطة ناشفيل ومسؤولو الإطفاء في مؤتمر صحفي مضيفة أن الرجل الذي توفي يبلغ من العمر 24 عامًا، ولم يتم الكشف على الفور عن اسمه وأسماء المصابين والمعلومات المتعلقة بالدافع.

وقالت شرطة ناشفيل، إن ثلاثة على الأقل من المصابين هم أطفال إصاباتهم غير خطيرة. وتم نقل فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا وفتاتين تبلغان من العمر 14 عامًا إلى مستشفى للأطفال في المنطقة، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم قسم شرطة متروبوليتان ناشفيل، دون آرون.

واضاف آرون أن الضحايا الآخرين تتراوح أعمارهم بين رجل يبلغ من العمر 23 عاما وامرأة تبلغ من العمر 55 عاما، مضيفا أن المرأة في حالة حرجة.