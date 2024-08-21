فحص الحمض النووي يفضح متهمًا بعد "40 سنة" من ارتكاب جريمة شنيعة.. شاهد ما حدث

(CNN)-- في إحدى أمسيات شهر يناير/ كانون الثاني من عام 1980، بدأت طالبة تمريض بأمريكا تبلغ من العمر 25 عامًا في السير إلى منزل أحد الأصدقاء، لكنها لم تصل أبدا وبدلاً من ذلك، نزل رجل من السيارة وأمسك بها واقتادها بعيداً.

سوزان لي وولفن Credit: Austin Police Department

وعثر على جثتها في صباح اليوم التالي، وقالت الشرطة إنها تعرضت للاعتداء الجنسي والخنق وإطلاق النار، وبدأ البحث عن قاتلها، وبعد أكثر من أربعة عقود، حدث تقدم كبير في هذه القضية الباردة: فقد ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 78 عامًا، حيث تطابقت عينة الحمض النووي الخاصة به مع أدلة تشريح الجثة، في أوستن، تكساس، حسبما ذكرت الشرطة في بيان صحفي.

ديك بروير جونيور Credit: Austin Police Department

ووجدت محكمة بلدية أوستن، الأربعاء الماضي، سببًا محتملاً لإصدار مذكرة اعتقال تتهم ديك بروير جونيور بالقتل في قضية وفاة سوزان لي وولفن وكان محتجزًا بالفعل من قبل إدارة السجون في ماساتشوستس بتهم غير ذات صلة.

وتقول الشرطة إن نقطة التحول جاءت هذا العام مع اختبار الحمض النووي.

تقول الشرطة إن وولف التحقت بجامعة تكساس في كلية التمريض في أوستن في 9 يناير 1980. في تلك الليلة حوالي الساعة العاشرة، كانت تسير إلى منزل أحد الأصدقاء وتم اختطافها على بعد مبنى واحد من المنزل الذي تقصده، وقال أحد الشهود للشرطة إن سيارة توقفت وخرج السائق، وأمسك وولف في "عناق الدب"، ووضع معطفًا على رأسها، وأجبرها على ركوب السيارة. وفتح باب الراكب لكن الشاهد قال إنه لم ير ما فعله الراكب أثناء الاختطاف. قال الشاهد أن السيارة كانت دودج بولارا موديل 1970.

وورد في بيان صحفي لشرطة ولاية يورك أنه "خلال السنة الأولى من التحقيق، تابع محققو الشرطة الفيدرالية بلا كلل عشرات الخيوط، وقاموا بالتحقيق وتعقب العديد من السيارات التي تتوافق مع وصف الشاهد، وأخرجوا أكثر من 40 شخصًا مثيرًا للاهتمام، وأجروا مقابلات مع ستة مشتبه بهم على الأقل، بعضهم في أماكن بعيدة مثل نيودلهي".

وفي أبريل 2023، قدم محققون من وحدة القضايا الباردة التابعة لـ APD أدلة على الاعتداء الجنسي إلى مختبر الجرائم التابع لـ DPS في تكساس. هذا العام، علمت الشرطة بوجود تطابق محتمل في نظام مؤشر الحمض النووي المشترك (CODIS) للمجرمين المدانين وأدلة مسرح الجريمة التي لم يتم حلها والأشخاص المفقودين.

وجاء في بيان الشرطة: "استشهد بروير بحقه في الاستعانة بمحام بعد أن قيل له إنه تم العثور على الحمض النووي الخاص به في مكان جريمة القتل".

ولم تتوفر على الفور معلومات حول توجيه الاتهام إلى بروير ومحاميه.