(CNN) – أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفاعلا بعد أن ذهب إلى أحد فروع مطعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة وقدم خدمات للزبائن.

وتوقف الرئيس السابق عند أحد فروع سلسلة الوجبات السريعة في بنسلفانيا خلال جولته الأحد في ولاية كيستون، حيث استبدل سترته بزي العمل الخاص بالعاملين في المطعم.

وفي وقت لاحق، قام بتسليم الطعام للعملاء من خلال نافذة الطلب في المطعم – الذي كان مغلقًا لهذا الحدث – وأخبرهم أنه صنع الطعام بنفسه وأن الأمر كله على عاتقه.

جدير بالذكر أن إدارة آلة القلي هي نفس الوظيفة التي قالت نائب الرئيس كامالا هاريس إنها شغلتها عندما كانت شابة، وهي تفاصيل السيرة الذاتية التي تم الكشف عنها خلال حملتها الأولى للرئاسة.

وقال ترامب لمالك ماكدونالدز في فيسترفيل تريفوس الأحد: “أنا أبحث عن وظيفة”، وتابع: "وكنت أرغب دائمًا في العمل في ماكدونالدز، لكنني لم أفعل ذلك مطلقًا. أنا أتنافس ضد سيدة قالت إنها فعلت ذلك، لكن تبين أنها قصة زائفة تمامًا”.

لقد تجاهلت هاريس ترامب إلى حد كبير، فضلاً عن دعوات أنصاره واستفسارات وسائل الإعلام المحافظة لتقديم دليل على الوقت الذي قضته هناك. ولم تستجب حملتها لطلب التعليق على اتهامات ترامب وزيارته المرتقبة لماكدونالدز.