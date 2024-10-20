ترامب: إسرائيل لن تكون في وضع جيد إذا استمعت إلى البيت الأبيض

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(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأحد، إن إسرائيل "لن تكون في الوضع الجيد الذي هي فيه الآن إذا استمعت إلى البيت الأبيض"، مُشيرًا إلى أنه هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما تحدث الزعيمان هاتفيًا أمس على "القيام بعمل عظيم في الحفاظ على أمن إسرائيل".

وقال ترامب، للصحفيين في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إنه تحدث أيضًا مع نتنياهو بشأن الهجوم بطائرة بدون طيار على منزله في قيسارية، السبت.

وأضاف ترامب: "أخبرني أنه تعرض للهجوم في قريته التي يعيش فيها، وهي منطقة لقضاء العطلات. وتعرض للهجوم لكنه بخير".

وردًا على سؤال من شبكة CNN حول المكالمة، قال ترامب "لقد أجريت مكالمة لطيفة للغاية معه. اتصل بي صباح أمس وتحدثنا. هنأته على قيامه بعمل عظيم في الحفاظ على أمن إسرائيل. إنه بخير. يتصل بي من حين لآخر. أعتقد أنه يريد آرائي بشأن الأمور".

وتابع: "لقد حظي بتعاون ضئيل للغاية من البيت الأبيض، كما تعلمون. لم يريدوا منه أن يفعل أي شيء، ولن يكونوا في الوضع الجيد الذي هم فيه الآن إذا استمعوا إلى البيت الأبيض، والذي أعتقد أنه سيكون مزيجًا من كامالا (هاريس) وجو (بايدن). إنهم غير سعداء بذلك أيضًا، سأخبرك. إسرائيل غير سعيدة بذلك".

وختم ترامب كلامه مستدركًا: "لكن أجرينا محادثة جيدة جدًا. استمرت لفترة من الوقت".