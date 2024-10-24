نشر الخميس ، 24 أكتوبر / تشرين الأول 2024

(CNN) -- قالت مصادر لشبكة CNN إن وزارة العدل الأمريكية حذرت لجنة العمل السياسي التابعة للملياردير إيلون ماسك في الأيام الأخيرة من أن الجائزة المليون دولار التي أعلن عنها للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة قد تنتهك القانون.

وأعلن ماسك، الذي ألقى بدعمه خلف الرئيس السابق دونالد ترامب وينفق ملايين الدولارات لدعم ترشيحه، عن الجائزة بهدف زيادة تسجيل الناخبين في الولايات المتنازع عليها بشدة.

وأثارت الجائزة مخاوف خبراء قانون الانتخابات وبعض المسؤولين الذين تساءلوا عما إذا كان ذلك مخالفًا للقانون.

ويحظر القانون دفع أموال للأشخاص للتسجيل للتصويت.

ويُشترط التوقيع على عريضة لدعم الحريات المنصوص عليها في الدستورللفوز بالمليون دولار، حيث يتم اختيار الفائزين عشوائيا من الموقعين.

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فقد تم إرسال خطاب من قسم النزاهة العامة بوزارة العدل، والذي يحقق في الانتهاكات المحتملة للقانون المتعلق بالانتخابات، إلى لجنة العمل السياسي التابعة لماسك.

وتواصلت CNN مع ماسك للحصول على تعليق منه، ولجنة العمل السياسي، و أمين صندوق اللجنة وفريق الصحافة التابع لماسك في منصة إكس (تويتر سابقا)، فيما رفضت وزارة العدل التعليق.

