نشر الأحد ، 06 أكتوبر / تشرين الأول 2024

مسلح ببندقية كلاشنكوف.. إليكم ما نعلمه عن المشتبه به بمحاولة اغتيال ترامب

(CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السبت، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك للانضمام إليه على خشبة المسرح والتحدث خلال تجمعه الانتخابي في بتلر بولاية بنسلفانيا.

وقال الملياردير الأمريكي على خشبة المسرح بجوار المرشح الجمهوري دونالد ترامب: "أريد القول كم هو شرف أن أكون هنا. وأنتم تعلمون أن الاختبار الحقيقي لشخصية أي شخص ما هو كيف يتصرف تحت النيران. كان لدينا رئيس لم يستطع صعود درج سلم الطائرة، وآخر كان يلوح بقبضته بعد تعرضه لإطلاق النار. قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا. الدم ينزف من وجهه. الآن، أمريكا هي موطن الشجعان. أنت. وليس هناك اختبار أصدق من الشجاعة تحت النار. إذن من تريدون أن يمثل أمريكا؟".

وأضاف إيلون ماسك أنه يعتقد أن انتخابات عام 2024 ستكون "أهم انتخابات في حياتنا"، ودعا الناخبين للتصويت في تلك الانتخابات.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أعلن تأييده لترامب بعد وقت قصير من محاولة اغتياله في يوليو/تموز في بتلر بولاية بنسلفانيا.

ومنذ ذلك الحين، أصبح ماسك مدافعا شرسا عن ترامب، وقال ترامب إنه إذا أُعيد انتخابه، فإن ماسك سيشغل منصب رئيس لجنة كفاءة الحكومة التي اقترحها ماسك في الأساس.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها متابعون على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إيلون ماسك وهو يقفز، رافعا يديه لتحية الجماهير المحتشدة، بعد أن استدعاه ترامب لإلقاء كلمته.

وارتدى مالك منصة "إكس"، قبعة سوداء عليها شعار حملة ترامب الانتخابية "اجعلوا أمريكا عظمة مرة أخرى".