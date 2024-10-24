من السنوار إلى ترامب وبايدن.. أبرز ما قالته كامالا هاريس بندوة CNN

شاهد ما قالته هاريس عن الحرب في غزة بعد أن أعلنت إسرائيل مقتل السنوار زعيم حماس

(CNN)-- جادلت نائب الرئيس، كامالا هاريس، مرارًا وتكرارًا في ندوة CNN ليلة الأربعاء بأن المنافس الجمهوري دونالد ترامب "غير مستقر" و"غير مؤهل للخدمة"، إذ كانت قد ركزت في الأسابيع الأخيرة بشكل مباشر على تحذير الأمريكيين وخاصة المستقلين الذين لم يقرروا بعد وكذلك الجمهوريين المعتدلين من أن ترامب يشكل تهديدًا للمبادئ الأساسية للأمة.

وفيما يلي أبرز ما قدمته هاريس في ندوة CNN:

نعم، تعتقد هاريس أن ترامب "فاشي": سُئلت هاريس ليلة الأربعاء عما إذا كانت تعتبر ترامب فاشيًا، لتجيب قائلة: "نعم، أعتقد ذلك،" لكنها أضافت أنها لا تريد أن يأخذ الناخبون كلمتها على محمل الجد.

وأشارت هاريس إلى كبار القادة العسكريين الذين خدموا في عهد ترامب وقالوا إن الرئيس السابق "فاشي"، بمن في ذلك الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، الجنرال مارك ميلي، ورئيس أركان البيت الأبيض السابق في عهد ترامب، الجنرال البحري المتقاعد جون كيلي.

هاريس تنأى بنفسها عن بايدن وتعد بـ"جيل جديد من القيادة": واجهت هاريس أسئلة متكررة حول كيفية - وإلى أي درجة - ستنفصل عن بايدن في السياسة، في الغالب، لقد تجاهلت ذلك وفي إحدى المحادثات المحرجة بشكل خاص، قالت لمضيفي برنامج "The View" على قناة ABC، الذين سألوها عما كانت ستفعله بشكل مختلف عن الرئيس، "لا يوجد شيء يتبادر إلى ذهني"، ومع ذلك، في ليلة الأربعاء، بدت هاريس أكثر ارتياحًا للاقتراح وقالت إنه إذا تم انتخابها، فسيتبع ذلك تغييرا.

هاريس تريد أن يكون موت يحيى السنوار (قائد حماس) لحظة لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس: كانت أحد أكبر التحديات التي تواجهها هاريس محاولة إيجاد حل وسط بين الدعم القوي للحرب الإسرائيلية في غزة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، والدعوة إلى عودة الرهائن الذين تحتجزهم حماس، مع السعي إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحصار والأزمة الإنسانية ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وسعى الديمقراطيون إلى الحفاظ على الدعم بين الناخبين الذين يعارضون استمرار المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل. وسأل أحد الناخبين المترددين بين الحضور هاريس عما ستفعله "لضمان عدم مقتل فلسطيني آخر بسبب القنابل التي تمولها أموال الضرائب الأمريكية"، لترد أنه "من غير المعقول" عدد القتلى الفلسطينيين الأبرياء، لكنها تأمل أن يخلق موت زعيم حماس يحيى السنوار الذي ساعد في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر وقتلته إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر فرصة لإنهاء الصراع.

وقالت هاريس: مع مقتل السنوار، أعتقد أن لدينا فرصة لإنهاء هذه الحرب، وإعادة الرهائن إلى الوطن، وتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق حل الدولتين، حيث تتمتع إسرائيل والفلسطينيون - على قدم المساواة - بالأمن، ويتمتع الشعب الفلسطيني بالكرامة وتقرير المصير والأمان الذي يستحقه بحق".