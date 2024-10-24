ترامب: علاقتي بنتنياهو "جيدة جدا".. وتحدث معي مؤخرا

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصل به مؤخرا، وذلك فيما يواصل ترامب الترويج لعلاقته الوثيقة بنتنياهو في حملته الانتخابية.

وكان ترامب صرح للصحفيين، الأحد، بأن نتنياهو اتصل به، السبت، وقال إنه "يتصل بي في بعض الأحيان".

وذكر ترامب: "سنعتني بإسرائيل، وهم يعرفون ذلك، اتصل بي بيبي بالأمس، واتصل بي في اليوم السابق، لدينا علاقة جيدة جدا، لحسن الحظ، لم يستمعوا إلى بايدن، لأنه إذا استمعوا إليه، فإنهم سينتظرون الآن سقوط قنبلة عليهم، وقد قاموا بعملهم بأنفسهم"، وذلك في إشارة واضحة إلى مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وتواصلت شبكة CNN مع مكتب نتنياهو للتعليق.

وفي بيان صدر الاثنين، قال متحدث باسم مكتب نتنياهو إن ترامب عبر في اتصال هاتفي عن "صدمته إزاء الهجوم على رئيس وزراء إسرائيل"، وجاء ذلك بعد وقت قصير من مهاجمة طائرة بدون طيار لمنزل نتنياهو.