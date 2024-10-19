ترامب: السنوار"لم يكن شخصا جيدا".. ونتنياهو اتصل بي بعد مقتله

فيديو يظهر لحظة قصف دبابة إسرائيلية المبنى الذي كان يتواجد فيه يحيى السنوار

البرغوثي لـCNN: السنوار شجاع وسيُنظر إليه على أنه بطل.. وهذا ما قاله عن "نفاق" حل الدولتين

(CNN)-- في أول رد فعل علني من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على مقتل زعيم حماس يحيى السنوار، وصف ترامب السنوار بأنه "ليس شخصا جيدا".

وأضاف ترامب للصحفيين بعد هبوط طائرته في ديترويت بولاية ميشيغان أنه "سعيد لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر أن يفعل ما كان عليه أن يفعله"، وتابع: "رد فعلي هو أنه لم يكن شخصا جيدا".

وعندما سُئل ترامب عما إذا كان يعتقد أن مقتل السنوار يجعل "السلام أسهل أم أصعب"، أجاب: "أعتقد يجعله أسهل".

وقال ترامب إن نتنياهو اتصل به بعد مقتل السنوار، لكنه لم يتحدث معه بعد: "اتصل بي لم أتحدث معه سأتحدث معه على الأرجح الآن"، وعندما سُئل عما سيقوله لنتنياهو فرد: "هو يقوم بعمل جيد يحاول بايدن منعه وربما كان ينبغي له أن يفعل العكس".