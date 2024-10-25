البيت الأبيض يُعلق على تقارير حول "اتصالات منتظمة" بين ماسك وبوتين

(CNN) -- يبدو أن البيت الأبيض "ليس في وضع يسمح له بتأكيد" تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يقول إن إيلون ماسك كان "على اتصال منتظم" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، الجمعة، إنه اطلع على التقرير لكنه سيحيل أي أسئلة حول هذا الموضوع إلى ماسك.

وصرّح كيربي للصحفيين الجمعة: "لقد رأيت التقارير من صحيفة وول ستريت جورنال. لست في وضع يسمح لي بتأكيد تلك التقارير، وسنحيلكم إلى السيد ماسك للتحدث عن اتصالاته الخاصة".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الخميس، أن ماسك وبوتين كانا "على اتصال منتظم … منذ أواخر عام 2022".