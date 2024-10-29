العلامات التجارية الإعلامية الأعلى قيمة لعام 2024.. إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقاً لأحدث تقرير صادر عن "براند فاينانس"، شركة استشارات تقييم العلامات التجارية. صنفت شركة غوغل كالعلامة التجارية الإعلامية الأكثر قيمة في العالم للعام الرابع على التوالي، إذ سجلت زيادة بنسبة 19% في قيمة العلامة التجارية، لتصل قيمتها إلى 333.4 مليار دولار أمريكي.

ومن جهة أخرى سجلت شركة تيك توك أيضًا نموا في القيمة للعلامة التجارية في عام 2024، والتي بلغت نسبتها 28%، لتصل قيمتها إلى 84.2 مليار دولار أمريكي.

نعرض لكم نظرة في الانفوغرفيك أعلاه على أداء العلامات التجارية الأعلى قيمة في 2024 وفقِا لتصنيف شركة "براند فاينانس".



