(CNN) -- رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، الانتقادات الموجهة إليه ووصفه بالفاشي والمقارنات بين تجمعه في "ماديسون سكوير غاردن" خلال عطلة نهاية الأسبوع مع تجمع للنازيين عام 1939 في نفس المكان.

وقال ترامب في ولاية جورجيا الإثنين: "كامالا تفعل الآن شيئًا أسوأ بكثير مما كانت تتحدث عنه"، وتابع: "أحدث جملة من كامالا وحملتها هي أن أي شخص لا يصوت لها هو نازي".

وأردف الرئيس السابق: "كما تعلمون، منذ سنوات مضت - كان لدي أب عظيم، وكان رجلاً قوياً - كان يقول دائماً: "لا تستخدم كلمة النازية أبداً". لا تستخدم هذه الكلمة أبدًا. وكان يقول: لا تستخدم كلمة هتلر أبدًا. لا تستخدم هذه الكلمة".

وتابع ترامب قائلا: "لم أكن أعرف السبب في البداية، سبب هذه الجملة "لا تستخدم هذه الكلمة". وبعد ذلك فهمت".

وأردف ترامب: "هم يستخدمون هذه الكلمة، حقا، بل يستخدمون الكلمتين، (يقولون): "إنه هتلر" ثم يقولون: "إنه نازي""، حسب قوله.

ورد الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة: "أنا لست نازيا"، وأردف: "أنا عكس الشخص النازي".