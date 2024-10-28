بايدن يعلق على تبرع إيلون ماسك بمليون دولار يوميًا دعمًا لترامب

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(CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن تبرع رجل الأعمال والملياردير إيلون ماسك بمليون دولار يوميًا للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة بأنه "غير مناسب تمامًا"، لكنه لم يعلق على ما إذا كان غير قانوني أم لا.

"أخبره أنني مُسجل! مليون دولار"، قالها بايدن مازحًا عندما سمع السؤال من المراسلين لدى تواجده في ولاية ديلاوير.

وأصبح أكثر جدية عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه سلوك قانوني أو تدخل في الانتخابات، وأجاب: "أعتقد أنه غير مناسب تمامًا".

حذّرت وزارة العدل لجنة العمل السياسي الأمريكية التابعة لإيلون ماسك في الأيام الأخيرة من أن تبرعه بمليون دولار للناخبين المسجلين في الولايات المتأرجحة قد ينتهك القانون الفيدرالي، وفقًا لما ذكره أشخاص مطلعون على الأمر لشبكة CNN الأسبوع الماضي.

ونشر ماسك، الذي ألقى بدعمه خلف الرئيس السابق دونالد ترامب وينفق ملايين الدولارات لدعم ترشيحه، جائزة المليون دولار التي قدمتها لجنة العمل السياسي التابعة له بهدف زيادة تسجيل الناخبين في الولايات الحاسمة.

وقال بايدن إن التصويت لنائبه كمالا هاريس ليس مرًا وحلوًا "فقط حلوًا".

وسافر بايدن إلى مكان الاقتراع الخاص به برفقة مساعدين وأفراد الخدمة السرية الأمريكية والصحافة المتنقلة. ولكن عندما وصل، كان مجرد مواطن آخر ينتظر في الطابور للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

ووقف رئيس الولايات المتحدة في الطابور لمدة 37 دقيقة مع أعضاء مجتمع ويلمنغتون الأكبر في ولاية ديلاوير، الذي من المرجح أن يعود إليه عندما يؤدي رئيس جديد اليمين الدستورية في يناير/كانون الثاني.