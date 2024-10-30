(CNN) -- هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة سلفه دونالد ترامب وحملته الانتخابية وأولئك الذين يدعمونه بسبب وصف الممثل الكوميدي توني هينتشليف لبورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة في المحيط" خلال حضوره تجمع انتخابي كبير لترامب.

وقال بايدن، الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع منظمة تدعم المجتمع اللاتيني: "دونالد ترامب ليس لديه شخصية، فهو لا يهتم بالمجتمع اللاتيني، إنه رجل أعمال فاشل ولا يهتم إلا بأصدقائه المليارديرات".

وأضاف: " الناس من بورتوريكو حيث أعيش في ولايتي ديلاوير، هم أناس طيبون ومحترمون، والقمامة الوحيدة التي أراها تطفو هناك هي أنصاره"، وتابع: "شيطنته للاتينيين غير مقبولة وغير أمريكية".

ولاحقا، سعى بايدن إلى تصحيح التصريحات والتي بدت وكأنها تشير إلى أنصار دونالد ترامب بقوله إنه كان يشير إلى خطاب ألقاه مؤيد ترامب في تجمع ماديسون سكوير جاردن.

وقال بايدن، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "في وقت سابق، أشرت إلى الخطاب البغيض حول بورتوريكو الذي ألقاه مؤيد ترامب في تجمع ماديسون سكوير جاردن باعتباره قمامة، وهي الكلمة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لوصفه. إن شيطنته للاتينيين أمر غير مقبول. هذا كل ما قصدت قوله. التصريحات في ذلك التجمع لا تعكس هويتنا كأمة".

وتأتي تصريحات بايدن في الوقت الذي تواجه فيه حملة ترامب ردود فعل سلبية بسبب ماقيل في التجمع الانتخابي الذي أقيم في ماديسون سكوير جاردن بنيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما أثار غضبا بين كثيرين، وخاصة البورتوريكيين.

ووصف بايدن الرئيس السابق بأنه "خطر حقيقي ليس فقط على اللاتينيين، بل على جميع الناس، وخاصة أولئك الذين يشكلون أقلية في هذا البل،. كما تعلمون، يتعين علينا التصويت لانتخاب كامالا(هاريس) كرئيسة وتيم والز نائبا لها، ولم يكن الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى".

ولاحقا قال البيت الأبيض إن بايدن لم يكن يشير إلى أنصار دونالد ترامب على أنهم "قمامة".

وعندما طلبت شبكة CNN تفسيرا للتصريحات، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس إن بايدن "كان يشير إلى الخطاب البغيض في تجمع ماديسون سكوير جاردن باعتباره قمامة".

وفي المقابل، قال دونالد ترامب إنه "أمر فظيع" أن يصف بايدن أنصاره بـ"القمامة، وهو أسوأ من وصف هيلاري كلينتون لهم بالبائسين"، وأضاف: "هؤلاء الناس فظيعون، من المروع أن نقول شيئًا كهذا. لكنه حقًا لا يعرف، إنه حقًا لا يعرف بصدق".

ولاحقا ذكر ترامب لشون هانيتي من شبكة فوكس نيوز في مقابلة تم بثها الثلاثاء عن الممثل الكوميدي: "لا علاقة له بالحزب، ولا علاقة لنا به، وقال شيئًا، وحاولوا إثارة مشكلة كبيرة، ولا أستطيع أن أتخيل أن الأمر يمثل مشكلة كبيرة"، وأكد أنه "فعل لبورتوريكو أكثر من أي رئيس آخر".

وكذلك سارع المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس جيه دي فانس إلى انتقاد تصريحات بايدن، قائلاً إنها "مثيرة للاشمئزاز".

وأضاف فانس عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "هذا مثير للاشمئزاز كامالا هاريس ورئيسها جو بايدن يهاجمان نصف البلاد، لا يوجد عذر لهذا، آمل أن يرفضه الأمريكيون".

يذكر أن شبكة CNNأفادت، الثلاثاء، بأن المسؤولين في حملة هاريس حذرين من إمكانية ارتكاب بايدن لأخطاء أثناء الحملة الانتخابية، حيث تضاءل الدور السياسي للرئيس بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات.