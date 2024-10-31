ملياردير يصعد لتصدر قائمة أغنى أغنياء الصين بـ2024.. من هو؟

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(CNN)-- أصبح لدى الصين أغنى شخص جديد، وهو رجل الأعمال، تشانغ يي مينغ، الذي يقف وراء تطبيق "تيك توك" الذي يحظى بشعبية كبيرة والمثير للجدل.

تشانغ يي مينغ Credit: STR/AFP via Getty Images)

وتصدر تشانغ يي مينغ البالغ من العمر 41 عامًا، قائمة Hurun China Rich List لعام 2024، التي صدرت، الثلاثاء، وصلت قيمة ثروته إلى 49.3 مليار دولار، وفقًا لتقييم المجموعة التي تعنى بشؤون الأبحاث والإعلام والاستثمار وتنشر تصنيف أغنى الأشخاص في البلاد بشكل دوري.

وقال هورون إن صعود تشانغ يأتي بعد نمو الإيرادات العالمية لشركة ByteDance بنسبة 30٪ العام الماضي إلى 110 مليارات دولار.

منذ إطلاقها رسميًا في مايو 2017، اكتسبت "تيك توك" شعبية عالمية كبيرة، فضلاً عن أنها أصبحت منصة وسائط اجتماعية محبوبة من قبل العديد من الشباب حول العالم - ومثالًا رائدًا للشركات الصينية الأخرى الحريصة على اقتحام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأسواق العالمية، لكنها تواجه الآن أيضًا معارك قانونية متصاعدة في الولايات المتحدة، حيث يبلغ عدد مستخدميها حوالي 200 مليون مستخدم.

وتكافح TikTok الدعاوى القضائية الفيدرالية المتعلقة بالفشل المزعوم في حماية الأطفال الذين يستخدمون التطبيق، بينما تحارب قانونًا قد يفرض حظرًا على مستوى البلاد على التطبيق إذا لم تقم الشركة بفصل عملياتها في الولايات المتحدة.