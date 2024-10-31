(CNN)-- عقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، مؤتمرا صحفيا حيث جلس في شاحنة قمامة وارتدى سترة برتقالية وصفراء، بينما كان ينتقد تصريحات للرئيس جو بايدن فسرها كثيرون على أنها على تصف أنصار ترامب باعتبارهم "قمامة".

وقال ترامب للصحفيين إن أنصاره "ليسوا قمامة، ويمكنني أن أخبركم من هم القمامة الحقيقية، لكن لن أقول ذلك".

Credit: Chip Somodevilla/Getty Images

وكان ترامب جالسا في شاحنة القمامة حملت علامة حملته، وقال للصحفيين: "كيف تحبون شاحنة القمامة الخاصة بي؟ هذه الشاحنة تكريما لكامالا هاريس(منافسته الديمقراطية) وجو بايدن"، مضيفا: "يجب أن يخجل جو بايدن من نفسه إذا كان يعرف ما يفعله، ويجب أن تخجل كامالا هاريس، لأنها لا ينبغي أن تسمح له بفعل ذلك".

وقال ترامب للصحفيين، قبل أن ينطلق إلى فعالية انتخابية في ولاية ويسكونسن وهو يطلق بوق الشاحنة: "آمل أن تكونوا قد استمتعتم بشاحنة القمامة هذه".

Credit: Chip Somodevilla/Getty Images

ولاحقا، ظهر ترامب في الفعالية بنفس السترة وواصل هجومه على بايدن وهاريس بسبب تصريح القمامة.

Credit: Chip Somodevilla/Getty Images

يذكر أن هاريس حاولت أن تنأى بنفسها عن تصريحات بايدن، حيث قالت للصحفيين إنها "تختلف بشدة مع انتقاد الناس بناء على من يصوتون له".