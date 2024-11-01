سكارليت جوهانسون تدعو "المنتقمون" لحشد الناخبين للتصويت لكامالا هاريس

(CNN)-- دعت الممثلة سكارليت جوهانسون زملاءها في فيلم "المنتقمون" لحشد الناخبين للتصويت لصالح المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي قبل يوم الانتخابات الرئاسية.

وفي مقطع فيديو نُشر على صفحة الممثل روبرت داوني جونيور على إنستغرام، الخميس، طلبت جوهانسون من نجوم عالم مارفل مثل داوني جونيور، ودون تشيدل، وكريس إيفانز، وداناي جوريرا، ومارك رافالو، وبول بيتاني لتشجيع جمهورهم على التصويت في الانتخابات المقرر في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وردت جوريرا: "سكارليت، إنه لمن دواعي سرورنا أن نجتمع معا ونحصل على الأصوات في هذه الانتخابات"، فيما تبادل الممثلون الأفكار حول بعض العبارات الجذابة ذات الطابع الخارق لحملة كامالا هاريس.

وبعد طرح العديد من الأفكار، بما في ذلك عبارة "كامالا للأبد"، وهي مستوحاة من فيلم "بلاك بانثر"، استقر النجوم في النهاية على عبارة: "أنا كامالا هاريس، وأنا مؤيدة للديمقراطية".

يذكر أن هؤلاء الممثلون ظهروا معا وبشكل منفصل في العديد من الأفلام منها فيلم "المنتقمون: نهاية اللعبة"، والذي حقق ما يقدر بنحو 644 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية واستمر في جمع 2.8 مليار دولار في جميع أنحاء العالم، وهم أحدث المشاهير الذين قدموا دعمهم لهاريس.