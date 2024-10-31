(CNN)-- تحتفظ نائب الرئيس، كامالا هاريس، بفارق ضئيل في اثنتين من ولايات "الجدار الأزرق" الثلاث التي تمثل مجتمعة أوضح طريق لها لتحقيق فوز اللجان الانتخابية على الرئيس السابق دونالد ترامب، وفقًا لاستطلاعات رأي جديدة أجرتها شبكة CNN وSSRS.

في ميشيغان، تتقدم هاريس على ترامب بنسبة 48% إلى 43% بين الناخبين المحتملين. وتتقدم هاريس أيضًا على ترامب في ولاية ويسكونسن، حيث يؤيدها 51% مقابل 45% لترامب. لكن السباق متعادل في ولاية بنسلفانيا (كلاهما يحظى بدعم 48%)، وهي أكبر جائزة انتخابية بين الولايات الثلاث وجزء أساسي من آمال أي من المرشحين في الفوز بالبيت الأبيض. وانكسرت الولايات الثلاث لصالح ترامب في عام 2016، لكن الرئيس جو بايدن فاز بها في عام 2020.

ومن بين الولايات السبع التي صنفتها شبكة CNN على أنها متقلبة، فإن ميشيغان وويسكونسن هما الولايتان الوحيدتان اللتان لا تزال أصوات الناخبين فيهما تشمل روبرت ف. كينيدي الابن المرشح المستقل السابق الذي علق محاولته للرئاسة وقدم دعمه لترامب، وفي ميشيغان، يحظى كينيدي بدعم 3%، وهو يقف عند 1% في ويسكونسن، في حين يصل الدعم لمرشحي الطرف الثالث والمرشحين المستقلين إلى أعلى مستوياته بشكل عام في ميشيغان، حيث يقول 6٪ من الناخبين المحتملين هناك إنهم يدعمون مرشحًا آخر غير هاريس أو ترامب.

ويشار على أن النتائج الإجمالية متطابقة تقريبًا مع الجولة الأخيرة لاستطلاع CNN في هذه الولايات الثلاث، والتي أجريت في أواخر الصيف، عندما تقدمت هاريس على ترامب بنسبة 50٪ إلى 44٪ في ويسكونسن و48٪ إلى 43٪ في ميشيغان، مع تعادل هاريس وترامب في 47% في بنسلفانيا.