(CNN)-- أعلن مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى، الخميس، أن ما يصل إلى 8000 جندي كوري شمالي موجودون في منطقة كورسك الروسية، ومن المتوقع أن يشاركوا في القتال ضد أوكرانيا في الأيام المقبلة.

ويمثل الجنود الكوريون الشماليون البالغ عددهم 8000 جندي الموجودين الآن في كورسك أغلبية من 10000 جندي تقول الولايات المتحدة إنهم تم نشرهم في روسيا، ويأتي الإعلان عن استخدامهم الوشيك في القتال في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها كيفية الرد على الشراكة العسكرية المتصاعدة بين موسكو وبيونغ يانغ.

وتسيطر القوات الأوكرانية على أراض في كورسك منذ أن شنت توغلاً مفاجئاً في المنطقة الحدودية الروسية في أغسطس/ اب، وحذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا كوريا الجنوبية إلى القيام بدور أكثر نشاطا في دعم كييف، الخميس، من أنه عندما يتم نشر القوات الكورية الشمالية، "فسيتم دفعها إلى الأمام، مما سيتكبد خسائر فادحة، بينما تحاول روسيا تقليل قواتها إلى الحد الأدنى".

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، متحدثًا إلى جانب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن ونظرائهم الكوريين الجنوبيين في واشنطن، إن القوات الكورية الشمالية تم تدريبها "على المدفعية والطائرات بدون طيار وعمليات المشاة الأساسية، بما في ذلك تطهير الخنادق، مما يشير إلى أنهم يعتزمون استخدام هذه القوات بشكل كامل في العمليات على الخطوط الأمامية".

ورغم أن الولايات المتحدة لم تشهد بعد مشاركة القوات الكورية الشمالية في القتال الفعلي، إلا أن بلينكن حذر، الخميس، من أنه "إذا شاركت هذه القوات في عمليات قتالية أو دعم قتالي ضد أوكرانيا، فإنها ستصبح أهدافًا عسكرية مشروعة".

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن أوكرانيا ستكون قادرة على الاحتفاظ بأراضيها في كورسك مع نشر القوات الكورية الشمالية الإضافية في المنطقة، قال أوستن إن "الإجابة هي نعم".