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(CNN)—تشير معلومات استخباراتية متزايدة إلى أن كوريا الشمالية تستعد للقيام بدور مباشر أكبر في الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا، وهي خطوة يمكن أن يتردد صداها إلى ما هو أبعد من الخطوط الأمامية للحرب المستعرة في أوروبا.

تظهر لقطات من فيديو ما يبدو أنهم جنود كوريون شماليون يتلقون الزي الرسمي والمعدات في قاعدة تدريب روسية Credit: ukrainian center for strategic communications and information security

وزعمت كل من أوكرانيا وكوريا الجنوبية أنه تم إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا للتدريب بهدف نشرها في أوكرانيا.

وفي حين نفت روسيا وكوريا الشمالية هذه التقارير، ألمحت كوريا الجنوبية إلى أن أي نشر لقوات كورية شمالية قد يدفعها إلى إعادة تقييم مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه لأوكرانيا.

وفي الأشهر الأخيرة، عمّقت موسكو وبيونغ يانغ شراكتهما العسكرية المناهضة للولايات المتحدة، وأثار التحالف المتنامي قلق المسؤولين في كييف وواشنطن.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا وتكرارا من أن القوات الكورية الشمالية تنضم إلى الحرب الروسية، وقال أمام قمة حلف شمال الأطلسي الأسبوع الماضي إنه يجري إعداد "10 آلاف" جندي وعامل فني.

هل هناك جنود من كوريا الشمالية في أوكرانيا؟

قال الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، الثلاثاء، في خطابه المسائي إن لدى أوكرانيا معلومات استخباراتية عن قيام روسيا "بتدريب وحدتين عسكريتين من كوريا الشمالية" ربما تضم ​​"لواءين يضم كل منهما 6000 فرد". مضيفا أن أوكرانيا رأت "ضباطًا وطاقمًا فنيًا كوريًا شماليًا في الأراضي المحتلة مؤقتًا" ويعتقد أن روسيا "تجهز مجموعة" لدخول أوكرانيا.

وقال مصدر في المخابرات الأوكرانية لشبكة CNN سابقًا إن عددًا صغيرًا من الكوريين الشماليين يعملون مع الجيش الروسي، معظمهم للمساعدة في الهندسة وتبادل المعلومات حول استخدام الذخيرة الكورية الشمالية.

وفي الوقت نفسه، قالت الاستخبارات الكورية الجنوبية (NIS)، الجمعة، إن كوريا الشمالية أرسلت 1500 جندي، بما في ذلك مقاتلين من القوات الخاصة، إلى روسيا للتدريب.

ويبدو أن هذه التقارير تعززت عندما تم تصوير جنود كوريين شماليين وهم يتلقون الزي الرسمي والمعدات في ساحة تدريب في أقصى شرق روسيا. وأظهر مقطع فيديو آخر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة CNN، وصول القوات إلى ساحة تدريب سيرغيفكا بالقرب من حدود روسيا مع الصين.