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سلسلة مطاعم "تي جي آي فرايديز" تعلن إفلاسها لهذا السبب

العالم
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سلسلة مطاعم "تي جي آي فرايديز" تعلن إفلاسها لهذا السبب
Credit: Bruce Bennett/Getty Images

(CNN)-- أعلنت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة الأمريكية، شركة تي جي آي فرايديز، عن إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس، السبت.

وقالت الشركة، في بيان، إن تداعيات جائحة كوفيد-19 كانت "الدافع الأساسي لتحدياتنا المالية"، وستستخدم الفصل الحادي عشر "لاستكشاف البدائل الاستراتيجية من أجل ضمان استمرارية العلامة التجارية على المدى الطويل".

وقال روهيت مانوتشا، الرئيس التنفيذي لشركة تي جي آي فرايديز، في بيان: "الخطوات التالية التي تم الإعلان عنها اليوم هي إجراءات صعبة ولكنها ضرورية لحماية المصالح الفضلى لأصحاب المصلحة لدينا، بما في ذلك أصحاب الامتياز المحليين والدوليين وأعضاء فريقنا القيمين في جميع أنحاء العالم".

يؤثر الإفلاس على الشركة الأم لشركة تي جي آي فرايديز، التي تدير 39 مطعمًا، وليس أصحاب الامتياز الذين يسيطرون على المواقع المتبقية. وقد حصلت الشركة على التمويل حتى تعمل جميع المطاعم كالمعتاد أثناء تنقلها عبر عملية الإفلاس.

صرح جون برينجاردنر، رئيس شركة Debtwire، لشبكة CNN أن سلسلة مطاعم تي جي آي فرايديز "أوقفت الساعة على دفع إيجار هذا الشهر لأصحاب العقارات والبائعين الآخرين، مما منحهم مساحة للتنفس لإعادة الهيكلة". وأضاف أن الشركة الأم "من المرجح أن تضطر إلى إغلاق أو بيع المواقع غير المربحة كجزء من إعادة الهيكلة".

بدأت سلسلة مطاعم تي جي آي فرايديز في عام 1965 في مانهاتن كمكان للأفراد العازبين للقاء بعضهم البعض وكانت واحدة من أولى السلاسل الكبرى التي روجت لمفهوم "الساعة السعيدة". تتميز القائمة بمجموعة واسعة من الأطعمة الأمريكية، بما في ذلك أجنحة الدجاج وجلود البطاطس والهامبرغر.

يتعرف رواد المطاعم على الفور على تصميمها الداخلي المبتذل بمصابيح على طراز تيفاني وكبائن حمراء كبيرة، بالإضافة إلى بار كبير يمثل عادةً النقطة المحورية في مطاعم تي جي آي فرايديز. بالإضافة إلى ذلك، يرتدى موظفو الخدمة "الزينة" أو الدبابيس والقطع الزخرفية الأخرى على زيهم الرسمي والتي أصبحت نكتة في فيلم "Office Space" لعام 1999.

لم تتعاف تي جي آي فرايديز تمامًا من الوباء، الذي أدى إلى إغلاق المطاعم لتناول الطعام داخل المطاعم لعدة أشهر. إلى جانب الضغط التضخمي على عملائها من الطبقة المتوسطة، خلق فوضى مالية للسلسلة التي يبلغ عمرها ستة عقود تقريبًا.

في يناير/كانون الثاني 2024، أغلقت تي جي آي فرايديز فجأة عشرات المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة واستمرت في إغلاق المطاعم بهدوء. في الأسبوع الماضي، أغلقت 50 موقعًا ليقل عددها إلى 163. قبل موجة الإغلاقات هذا العام، كان لدى تي جي آي فرايديز حوالي 270 موقعًا في الولايات المتحدة.

تي جي آي فرايديز مملوكة للقطاع الخاص لشركة TriArtisan Capital Advisors، وهي شركة أسهم خاصة، لذلك لم يتم إصدار النتائج المالية. ومع ذلك، قالت الشركة العام الماضي إن إجمالي المبيعات من المتوقع أن يصل إلى 1.6 مليار دولار في عام 2022 مع نمو مبيعات المتاجر نفسها في الولايات المتحدة بنسبة 8٪ مقارنة بعام 2019.

كما قامت بتغيير قائمتها لمواكبة منافسيها، ولا سيما Applebee's وChili's، من خلال إضافة السوشي وتحديث قائمة الكوكتيلات الخاصة بها وإضفاء لمسة جديدة على اختيار المقبلات.

في سبتمبر/أيلول، واجهت عمليات تي جي آي فرايديز في المملكة المتحدة أيضًا مشاكل. فقد فشل الاستحواذ المقترح من قبل صاحب الامتياز في المملكة المتحدة وأفلست. وهي في طور إغلاق العشرات من المطاعم في المنطقة والتسبب في خسارة 1000 وظيفة.

تنضم تي جي آي فرايديز إلى سلسلتي Red Lobster وBuca di Beppo، وكلاهما تقدما بطلب للحماية من الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، خرجت الأخيرة من الإفلاس واستعانت بمسؤول تنفيذي من P.F. Chang's لتحويل الأعمال.

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