(CNN)-- قد يُفاجأ كثيرون عندما يعلمون أن دونالد ترامب، الذي قاد حملة قوية ضد الهجرة، هو ابن سيدة مهاجرة.

نصف الحمض النووي لدونالد ترامب أسكتلندي. ولدت والدته الراحلة، ماري آن ماكلويد، ونشأت في جزيرة لويس الأسكتلندية النائية والجميلة، قبل أن تغادر عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا إلى الولايات المتحدة للعمل كخادمة منزلية في عام 1930. وصلت ماكلويد إلى نيويورك وتزوجت من فريد ترامب، وهو ابن مهاجرين ألمان.

وقال ترامب عن ذلك: "جاء جدي فريدريك ترامب إلى الولايات المتحدة في عام 1885. وانضم إلى قطاع الذهب، وبدلاً من الذهب قرر فتح بعض الفنادق في ألاسكا. لقد قام بعمل جيد بشكل خيالي". وذكر ترامب في رسالة مسجلة في موكب فخر ألماني أمريكي قبل سنوات: “لقد أحب جدي هذا البلد، وكذلك والدي والآن أنا".

كانت زوجة ترامب الأولى، إيفانا، مهاجرة أيضًا. قال المحامي الموكل بطلاقها إنها ولدت في تشيكوسلوفاكيا وتزوجت من مدرب تزلج نمساوي من أجل الحصول على جواز سفر أجنبي لمغادرة الدولة الشيوعية.

تزوجت هي وترامب عام 1977، لكنها لم تصبح مواطنة أمريكية لمدة 11 عامًا آخر، ومن ثم تم الطلاق بينهما في عام 1990 وتوفيت في عام 2022. لدى الاثنان ثلاثة أبناء وهم دونالد جونيور وإيفانكا وإريك. ووصل عدد أحفاده من أبنائه الثلاث إلى 10.

بعدها تزوج ترامب من الممثلة الأمريكية مارلا مابلز في عام 1993، وانفصلا عام 1999، وأنجبا طفلتهما الوحيدة تيفاني ترامب، التي تزوجت من مايكل بولس في مارالاغو، المنتمي لأصول لبنانية، في نوفمبر 2022 والذي لعب دوراً في مساعدة والد زوجته في جهود إعادة انتخابه.

انتقلت ميلانيا، زوجة ترامب الحالية إلى نيويورك منذ حوالي 26 عامًا. وتزوجت من ترامب عام 2005 في حفل زفاف خيالي تضمن فستان زفاف قيل إن تكلفته 100 ألف دولار. وفي العام التالي، أصبحت مواطنة – بعد عقد من وصولها إلى أمريكا، لقد مرت بعملية طويلة لتصبح مواطنة.

وقال ترامب لـCNN: "لقد كان الأمر صعباً للغاية"، مضيفاً أن ميلانيا تتفق مع موقفه بشأن الهجرة. وأضاف: "عندما حصلت عليها، كانت فخورة جدًا بها. لقد جاءت من أوروبا، وكانت فخورة جدًا بذلك. وهي تعتقد أنها عملية جميلة عندما تنجح". أنجبت ميلانيا ابنهما الوحيد بارون ترامب في عام 2006.