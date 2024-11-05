هاريس في آخر خطاب لها قبيل الانتخابات: "كل صوت مهم"

(CNN) -- ألقت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خطابها الأخير للناخبين عشية الانتخابات، وحثت الناس على التوجه إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء مؤكدة على أن "كل صوت مهم" وسط سباق متقارب.

وقالت هاريس في التجمع الأخير لحملتها الانتخابية في فيلادلفيا: "السباق لم ينته بعد، وعلينا أن ننهيه بقوة وقد يكون هذا أحد أشد السباقات منافسة في التاريخ. كل صوت مهم".

وتابعت المرشحة الديمقراطية قائلة: "نحن بحاجة إلى أن يصوت الجميع في بنسلفانيا، وأنتم من سيقرر نتيجة هذه الانتخابات".

وقالت هاريس أمام الحشد المتحمس إن "لديهم فرصة في هذه الانتخابات لطي صفحة عقد من السياسة التي كان يقودها الخوف والانقسام"، قبل أن تحدد عددا من المقترحات السياسية، بما في ذلك أجندتها الاقتصادية، والرعاية الصحية.

وكررت هاريس تعهدها بالعمل لصالح جميع الأمريكيين في حال انتخابها، متعهدة بأن تكون رئيسة لهم جميعا.

وقالت هاريس: "أتعهد بالاستماع إلى الأشخاص الذين يختلفون معي، لأنني، كما ترى، لا أعتقد أن الأشخاص الذين يختلفون معي هم الأعداء".