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الانتخابات الأمريكية.. هذا ما وجده آخر استطلاع رأي حول هاريس وترامب

العالم
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المنافسة تحتدم بين ترامب وهاريس.. شاهد ما كشفته أحدث استطلاعات الرأي

(CNN)-- أظهر استطلاع أخير قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أجرته NPR/PBS News/Marist، الذي صدر الاثنين، أن نائب الرئيس كامالا هاريس تتقدم بفارق ضئيل على الرئيس السابق دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين على المستوى الوطني، بنسبة 51% مقابل 47%.

وجد الاستطلاع أن الناخبين المحتملين قالوا بنسبة 55% مقابل 44% أن ترامب يقدم بشكل أساسي مقترحات ينوي تنفيذها، وليس مقترحات تهدف إلى الحصول على أصوات.

وعلى النقيض من ذلك، انقسموا بنسبة 49% مقابل 49% حول ما إذا كانت هاريس تنوي حقًا تنفيذ مقترحاتها أم لا. 

بنسب متساوية تقريبًا، انقسم الناخبون المحتملون - حسب الاستطلاع - حول المرشح الذي يمكنه التعامل بشكل أفضل مع الاقتصاد، فهناك 50% يقولون ترامب، و49% يرون هاريس. ويعطون هاريس تقييمات شخصية أكثر إيجابية من ترامب (50% يصنفونها بشكل إيجابي، مقارنة بـ 45% لترامب).

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مع دمج نتائج الاستطلاع الجديد، وجد أحدث متوسط ​​استطلاعات الرأي لشبكة CNN أن متوسط ​​49٪ من الناخبين المحتملين على مستوى البلاد يؤيدون هاريس و 47٪ يؤيدون ترامب. من بين الاستطلاعات الخمسة المشمولة، أظهر اثنان ميزة لهاريس، بينما لم تظهر ثلاثة استطلاعات أي قائد واضح للسباق.

يأتي هذا في وقت يقترب التصويت قبل الانتخابات من نهايته في جميع أنحاء البلاد، حيث أنهت العديد من الولايات التصويت المبكر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدلى أكثر من 77 مليون شخص ببطاقة اقتراعه بالفعل في 47 ولاية ومنطقة كولومبيا، وفقًا للبيانات التي جمعتها شبكة CNN وإديسون ريسيرش وكاتاليست - وهي شركة تقدم البيانات والتحليلات والخدمات الأخرى للديمقراطيين والأكاديميين ومجموعات المناصرة غير الربحية، بما في ذلك رؤى حول من سيصوت قبل نوفمبر.

وانخفضت نسبة المشاركة في التصويت المبكر عن مستويات عام 2020، الذي شهد تصويت أكثر من 110 ملايين أمريكي مبكرًا شخصيًا أو عن طريق البريد - أي ما يقرب من 70٪ من كل من صوتوا في الانتخابات. لن يعرف العدد الإجمالي النهائي للناخبين لأسابيع حتى يتم فرز جميع النتائج بالكامل.

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