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شكوك غربية بشأن وضع روسيا "أجهزة حارقة في طائرات".. وموسكو ترد

العالم
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شكوك غربية بشأن وضع روسيا "أجهزة حارقة في طائرات".. وموسكو ترد
صورة أرشيفيةCredit: Hector Vivas/Getty Images

(CNN)--  أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، نقلا عن مسؤولين أمنيين غربيين أن الأجهزة الحارقة التي اشتعلت في ألمانيا وبريطانيا في يوليو/ تموز كانت جزءا من عملية روسية سرية تهدف إلى إشعال حرائق على متن طائرات شحن وركاب متجهة إلى الولايات المتحدة وكندا.

وذكرت الصحيفة في يوليو أن انفجار أجهزة في مراكز لوجستية تابعة لشركة DHL في لايبزيج بألمانيا وبرمنغهام بالمملكة المتحدة، دفعت لفتح تحقيق بهدف العثور على المشتبه بهم.

وقال متحدث باسم الشركة، لشبكة CNN، عندما سُئل عن تلك الحوادث، إن شركته "على علم بحادثين حديثين يتعلقان بشحنات في شبكتنا"، مضيفا أنهم "يتعاونون مع السلطات المعنية".

وذكرت وول ستريت جورنال أن الأجهزة، التي ورد أنها عبارة عن أجهزة تدليك كهربائية مزروعة بمادة قابلة للاشتعال تعتمد على المغنيسيوم، تم إرسالها إلى المملكة المتحدة من ليتوانيا و"يبدو أنها كانت بمثابة اختبار تجريبي لمعرفة كيفية وضع مثل هذه الأجهزة الحارقة على متن الطائرات المتجهة إلى أمريكا الشمالية".

وعندما طلبت الصحيفة من روسيا التعليق، نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذه المزاعم، وقال: "لم نسمع أبدا أي اتهامات رسمية" بالتورط الروسي.

وأضاف: "هذه تلميحات تقليدية لا أساس لها من الصحة من وسائل الإعلام".

وتحاول CNN الوصول إلى الكرملين للتعليق.

وردا على سؤال حول المؤامرة الروسية المزعومة، قال مسؤول  أمريكي لـ CNN: "في هذا الوقت، لا يوجد تهديد نشط حالي يستهدف الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة".

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وقالت السلطات البولندية في أكتوبر/تشرين الأول إن 4 أشخاص اعتقلوا للاشتباه في تورطهم في عملية تخريب دولية، وفقا لبيان من مكتب المدعي العام، وقد بدأت عملية بحث دولية عن اثنين آخرين من المشتبه بهم.

ويقول البيان البولندي، الذي لم يذكر اسم المجموعة التخريبية، إن "الطرود التي تحتوي على متفجرات مموهة ومواد خطيرة" تم إرسالها عبر البريد إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي و"اشتعلت أو انفجرت تلقائيًا أثناء النقل البري والجوي".

وتابع أن هدف المجموعة "كان أيضًا اختبار إمكانية نقل هذا النوع من الشحنات التي كان من المقرر إرسالها في النهاية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا".

وأكد متحدث باسم شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة لشبكة CNN أنهم "يحققون في حادث وقع في مبنى تجاري في ميدبوينت واي" في برمنغهام.

 وأضاف: "في 22 يوليو، اشتعلت النيران في طرد، وتم التعامل معه من قبل الموظفين ورجال الإطفاء في ذلك الوقت ولم ترد تقارير عن أي إصابات أو أضرار جسيمة".

وذكر أن التحقيق "مستمر"، وأنهم "يتواصلون مع شركاء إنفاذ القانون الأوروبيين الآخرين لتحديد ما إذا كان هذا قد يكون مرتبطًا بأي حوادث مماثلة أخرى في جميع أنحاء أوروبا أم لا".

وأفادت CNN في يوليو أن روسيا كانت منخرطة في عملية تخريب "جريئة" عبر الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لأكثر من 6 أشهر، تستهدف خطوط إمداد الأسلحة لأوكرانيا وصناع القرار وراءها، وفقًا لمسؤول كبير في الحلف.

ويصف العديد من مسؤولي الأمن في جميع أنحاء أوروبا "تهديدا منتشرا" جراء قيام عملاء روس يخضعون للمراقبة بشكل متزايد من قبل أجهزة الأمن، بتوظيف هواة محليين للقيام بجرائم عالية الخطورة، وغالبا ما يمكن إنكارها، نيابة عنهم.

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