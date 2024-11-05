(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مازحا، الاثنين، إن منافسته، نائب الرئيس كامالا هاريس، إذا وضعت "في الحلبة" مع بطل الملاكمة السابق مايك تايسون "سيكون هذا مثيرا للاهتمام".

وذكر ترامب، خلال تجمع في مدينة ريدينغ بولاية بنسلفانيا، خلال تعليقه على الجدل الدائر حول ملاكمة النساء في الألعاب الأولمبية هذا العام، وقال زورا إن ملاكمين "كانا رجلين تحولا إلى أنوثة".

وأضاف: "هل رأيت الملاكمين؟ هل رأيت الملاكمين كانا رجلين، تحولا إلى أنوثة، وقاتلا.. والإيطالية كانت جيدة للغاية، وفجأة، تلقت ضربة".

وكان ترامب يتحدث على ما يبدو عن الجدل الدائر حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي تعرضت لإساءات عبر الإنترنت بعد أن هزمت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني في 46 ثانية فقط في مباراة.

وتعرضت خليف، التي ليست متحولة جنسيا، لعاصفة من الإساءات المعارضة للمتحولين جنسياً لأنها فشلت في ما يسمى "اختبار الجنس" من قبل اتحاد ملاكمة أصبح الآن مشوه السمعة.

والجزائر لديها قوانين صارمة ضد المثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسيا.

وتعرضت ملاكمة من تايوان، تدعى لين يو تينغ، لجدال مماثل بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة بأنها متحولة جنسيا.

واستطرد ترامب: "أوه، يمكنهم قتال مايك الحديدي، سأخبركم - سيقول مايك الحديدي هذا ليس بالأمر الجيد، أنا أعرف مايك الحديدي، وهو رجل عظيم، مايك تايسون، وطيب، مر بالكثير لكنه يستطيع القتال، دعني أخبركم، هذا الرجل يستطيع القتال".

وتابع ترامب ردا على شخص من الجمهور، قائلا: "هل يمكنكم أن تتخيلوا ضعوا مايك في الحلبة مع كامالا، سيكون هذا مثيرا للاهتمام".

ولدى تايسون تاريخ من العنف ضد النساء، بما في ذلك إدانته بالاغتصاب في أوائل التسعينيات، حيث قضى بعض الوقت في السجن،، وزعمت زوجته الأولى أنه اعتدى عليها جنسياً قبل طلاقهما.

ولطالما دعم ترامب تايسون، بما في ذلك قوله إن الملاكم لا يستحق الذهاب إلى السجن بتهمة الاغتصاب.