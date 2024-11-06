(CNN)-- قالت الصين إنها تأمل في "التعايش السلمي" مع الولايات المتحدة، قبل وقت قصير من تأمين دونالد ترامب لإعادة انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، صباح الأربعاء: "سياسة الصين تجاه الولايات المتحدة متسقة وواضحة. نحن ننظر إلى علاقاتنا مع الولايات المتحدة ونتعامل معها وفقًا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين".

رسميًا، قدمت الحكومة الصينية موقفًا محايدًا بشأن الانتخابات، واصفة إياها بأنها "مسألة داخلية للولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، حاولت وسائل الإعلام الرسمية الصينية تصوير التصويت على أنه انعكاس للانقسامات الاجتماعية العميقة والخلل السياسي في الولايات المتحدة، وسط شعور واسع النطاق في الصين بأنه بغض النظر عمن سيفوز، فمن غير المرجح أن تتحسن العلاقات الثنائية المتوترة.