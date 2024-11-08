زيلينسكي يؤكد وقوع اشتباكات مميتة مع قوات كورية شمالية

(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن القوات الكورية الشمالية المنتشرة في منطقة كورسك الروسية اشتبكت مع قوات كييف في ساحة المعركة، مضيفًا أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى.

وتابع زيلينسكي أن 11 ألف جندي كوري شمالي موجودون في المنطقة، حيث توقف التوغل العسكري الأوكراني المستمر منذ 3 أشهر في الأراضي الروسية.

ولم يحدد الرئيس الأوكراني الجانب الذي تكبد الخسائر.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع أن عددا من القوات الكورية الشمالية قتلوا في اشتباك محدود مع القوات الأوكرانية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تدرس فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها كيفية الرد على الشراكة العسكرية المتصاعدة بين موسكو وبيونغ يانغ.

وتدرس أوكرانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" أيضًا كيف ستؤثر إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، على توازن الحرب، وتستعد لاحتمال حدوث انخفاض كبير في الدعم الأمريكي بعد عامين ونصف من غزو موسكو.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أدلى بأول تعليقات علنية له بشأن الانتخابات الأمريكية، الخميس، قائلا إنه مستعد للحوار مع الرئيس الجمهوري المنتخب، وأشار إلى أن تعليقات ترامب بشأن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا "تستحق الاهتمام على أقل تقدير".