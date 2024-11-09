الناس يعبرون النهر سيرًا على الأقدام.. البرازيل تشهد أسوأ موجة جفاف في تاريخها

(CNN)-- قُتل رجل أعمال في حادث إطلاق نار مستهدف على ما يبدو في مطار ساو باولو الدولي، الجمعة، حسبما ذكرت شبكة CNN Brasil، ناقلة عن الشرطة العسكرية البرازيلية التي قالت إن 3 آخرين أصيبوا أيضًا في الحادث الذي شهد خروج نحو 5 مهاجمين من سيارة سوداء وفتحوا النار على رجل الأعمال الذي يدعى، أنطونيو فينيسيوس غريتزباخ.

وأضافت شبكة CNN Brasil أنه تم العثور على مركبة مطابقة لهذا الوصف في وقت لاحق مهجورة بالقرب من المطار، ويحدد المحققون ما إذا كانت قد استخدمت في الهجوم.

وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي جثة رجل الأعمال عند مدخل المطار، بينما تظهر لقطات أخرى مسافرين يتدافعون للاحتماء في الصالة، ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من اللقطات.

وأكد مطار غوارولوس في ساو باولو في بيان أنه تم تنبيه الشرطة والفرق الطبية على الفور.

واستجابت الشرطة العسكرية والشرطة المدنية ودوريات الطرق السريعة إلى مكان الحادث، وتقود إدارة جرائم القتل والحماية الشخصية في ساو باولو التحقيق، وفقًا لشبكة CNN Brasil.

وقال أمين الأمن العام في ساو باولو إن السلطات تحقق في الظروف المحيطة بجريمة القتل. وسيتم نشر المزيد من التفاصيل عند الانتهاء من تقرير الحادث.