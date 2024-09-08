(CNN)-- تدفق أنصار الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، للشارع الرئيسي في ساو باولو للمشاركة في مسيرة بمناسبة عيد الاستقلال، السبت، مدعومين بحظر الحكومة لمنصة"إكس" الخاصة بملياردير التكنولوجيا الأمريكي، إيلون ماسك، وهو الحظر الذي يقولون إنه دليل على اضطهادهم السياسي.

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وتدفق بضعة آلاف من المتظاهرين، يرتدون اللونين الأصفر والأخضر لعلم البرازيل، على شارع أف. باوليستا رافعين لافتات عن الحظر المفروض على إكس وصور ماسك، في حين كُتب على إحدى اللافتات عن مالك المنصة: "شكرًا لك على الدفاع عن حريتنا".

وتمثل مسيرة السبت اختبارًا لقدرة بولسونارو على حشد الإقبال قبل الانتخابات البلدية في أكتوبر، رغم أن المحكمة الانتخابية البرازيلية منعته من الترشح لمنصب حتى عام 2030. كما أنها بمثابة استفتاء حول منصة إكس.

وكتب بولسونارو على حسابه على إنستغرام في 4 سبتمبر/ أيلول، "لا يمكن لدولة بلا حرية أن تحتفل بأي شيء في هذا اليوم"، وحث البرازيليين على الابتعاد عن المسيرات الرسمية بمناسبة عيد الاستقلال والانضمام إليه في ساو باولو بدلاً من ذلك.

وكان قاضي المحكمة العليا بالبرازيل، ألكسندر دي مورايس قد أمر بحظر إكس على مستوى البلاد في 30 أغسطس/ آب بعد أشهر من الخلاف مع ماسك حول حدود حرية التعبير، وقاد القاضي القوي الجهود الرامية إلى منع المستخدمين اليمينيين المتطرفين من نشر معلومات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثف حملته بعد أن قام أنصار بولسونارو المتشددون بنهب الكونغرس والقصر الرئاسي في 8 يناير 2023.