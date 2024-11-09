(CNN)-- قال مصدر، لشبكة CNN، إن قطب التكنولوجيا إيلون ماسك انضم إلى اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جرى في اليوم التالي للانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف المصدر، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن ترامب كان مع ماسك في منتجع مار إيه لاغو عندما اتصل زيلينسكي لتهنئة ترامب.

وتابع المصدر أن الاتصال كان "إيجابيا ووديا"، واستخدم ترامب مكبر الصوت خلاله وشكر زيلينسكي ماسك على مساعدته في توفير الاتصالات عبر خدمة "ستارلينك" لأوكرانيا في الحرب مع روسيا.

وقال المصدر إن الاتصال استغرق حوالي 7 دقائق، ولم تتم خلاله مناقشة أي قضايا سياسية.

وكان زيلينسكي قال عبر منصة إكس (تويتر سابقا) إنه اتصل بترامب، الأربعاء، و"هنأه على فوزه التاريخي الساحق"، وأضاف: "اتفقنا على الحفاظ على حوار وثيق وتعزيز تعاوننا".

وتابع: "القيادة الأمريكية القوية والثابتة أمر حيوي للعالم وللسلام العادل".

يذكر أن موقع أكسيوس أول من أورد عن الاتصال.

ويأتي فوز ترامب في لحظة حرجة في الصراع في كييف حيث تحقق روسيا مكاسب في منطقة دونباس الشرقية، والتي يهدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الاستيلاء عليها بالكامل.

وطوال حملته الرئاسية، ألقى ترامب بظلال من الشك على استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه كييف بعد أكثر من عامين ونصف العام من غزو القوات الروسية كما أدلى بتصريحات تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضغط على أوكرانيا لإبرام هدنة مع روسيا.

وقدم ماسك- الذي أنفقت لجنته السياسية المؤيدة لترامب أكثر من 118 مليون دولار في حملة 2024 - نفسه لقيادة جهود لخفض الإنفاق داخل الحكومة كما استفاد من عقود بقيمة مليارات الدولارات، بما في ذلك من وكالة ناسا والجيش ووكالات حكومية أخرى.

ويثير إدراج الملياردير في الاتصال ترامب مع زيلينسكي تساؤلات حول شكل نفوذه في الإدارة المقبلة.