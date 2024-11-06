"تفويض واضح للتغيير".. إيلون ماسك عن تقدم ترامب على حساب هاريس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إن الشعب الأمريكي منح المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترمب "تفويضًا واضحًا للتغيير"، في معرض تعليقه على ما أظهرته النتائج الأولية بتقدم الرئيس السابق على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وكتب ماسك، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "لقد أعطى الشعب الأمريكي لدونالد ترامب تفويضًا واضحًا للتغيير الليلة".

وفي كلمة له من ولاية فلوريدا، أعلن المرشح الجمهوري فوزه على منافسته الديمقراطية، قائلا إنه "نصر سياسي غير مسبوق". وكرّر ترامب ما قاله ماسك بقوله إن "أمريكا أعطتنا تفويضًا غير مسبوق".

وحسب إحصاء شبكةCNN ، حصل ترامب على 266 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 188 لهاريس حتى كتابة السطور. وترامب بحاجة إلى 4 أصوات أخرى فقط بالمجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة. ولم تعلنCNN رسميًا عن الفائز بالسباق الرئاسي مع استمرار عمليات فرز الأصوات في ولايات عدة.